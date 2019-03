Zaracho, el jugador sabelotodo que presiona a Scaloni en la Selección argentina

Surgido de las Inferiores de la Academia, el protegido de Licha López tiene apenas 63 partidos en Primera y sueña con la Copa América.

Wellington intentó una gambeta algo larga y hacia atrás en la mitad de la cancha cuando una figura celeste y blanca le apareció por la espalda como un rayo y le robó la pelota. La patada que intentó tirarle el delantero de Vasco da Gama fue estéril, como también el achique de Paulao, que se quedó estacado al piso mientras la bola le pasaba por un lado y el morocho con la 28 de Racing, por el otro . Martín Silva salió desesperado para intentar evitar lo inevitable, pero con un toque corto de derecha, Matías Zaracho lo hizo pasar de largo y, ya con el arco vacío, definió de zurda para marcar el 3-0 de la Academia. Y entonces, por primera vez en su corta carrera en Primera , desde los cuatro costados del Cilindro bajó la ovación: "Zaraaacho, Zaraaacho" .

Aquella noche del 19 de abril, por la fase de grupos de la , fue la primera actuación destacada del Negro en los 63 partidos que lleva con la camiseta de la Academia : el juvenil no sólo marcó un gol, sino que fue clave en la jugada del primer tanto, participó del segundo, pudo haber marcado otro si el palo no le devolvía un cabezazo en el complemento y fue importante en la generación de juego desde el centro del mediocampo, una posición en la que volvió a demostrar que puede ser muy importante. Desde ese día , la importancia del mediocampista en el equipo de Eduardo Coudet no paró de crecer.

En lo que va de la actual Superliga, el mediocampista es uno de los puntos más altos de un Racing que está a un triunfo de volver a ser campeón a falta de dos fechas, a punto tal que la primera de las dos derrotas que sufrió la Academia en el torneo, contra San Martín de Tucumán, fue en el partido que Zaracho no pudo jugar por una suspensión; mientras que la segunda fue ante River, en el Monumental, donde el juvenil ingresó recién en el complemento. Su gran nivel lo llevó a su primera convocatoria para los amistosos ante , de la que tuvo que bajarse por lesión, pero ratificada para la gira donde enfrentó a y , contra el que tuvo su debut con la otra albiceleste.

Zaracho llegó a Racing a los 8 años y transitó todo el camino de las Inferiores como enganche o mediapunta . En el Predio Tita, el campo de entrenamiento que construyeron los hinchas en la peor época de la historia del club y que ahora es modelo de formación de jugadores en el país, lo marcaban como una de las grandes joyas de la cantera , pero en su llegada a Primera le costó hacerse de un lugar.

El volante debió pagar derecho de piso y muchas veces tuvo que jugar en posiciones que no eran la suya. Igualmente, nunca desentonó: "Es un jugador de fútbol que sabe todo. Imaginate que lo han puesto de lateral por la derecha y jugó bien . Cuando un tipo rinde en varios puestos es porque, definitivamente, juega bien al fútbol", lo definió alguna vez Fabio Radaelli, ex coordinador de las Inferiores de la Academia.

Durante el primer semestre, el Negro no aparecía como titular en el once ideal de Coudet . Sin embargo, a base de buenas actuaciones, se convirtió en una pieza inamovible. Y Lionel Scaloni, que lo metió en los 15 minutos finales del amistoso ante los marroquíes, le entregó toda su confianza: "no lo queríamos utilizar porque es un riesgo por todo lo que está sucediendo con Racing y Defensa, lo pusimos 15 minutos y la verdad que quedamos muy contentos por la prestación de él. Tuvo 15 minutos increíbles", sostuvo el DT, reconociendo que lo obliga a repensar la lista para la y le abre la puerta a su convocatoria.

Al pibe, la confianza le sobra. Y, encima, tiene la banca de nada menos que Lisandro López, quien lo puso bajo su ala prácticamente desde que llegó a Primera y más de una vez aseguró que es "el futuro del club" . Sin embargo, Licha está equivocado: el futuro ya llegó.