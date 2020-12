Zampedri da positivo por coronavirus y se pierde la vuelta con Vélez

La Franja perdió a su máximo artillero para el partido decisivo por el paso a la semifinal continental.

sufrió lo que más temía: perder a Fernando Zampedri. El goleador de la tienda cruzada, con 21 gritos en 32 presentaciones de 2020, tiene coronavirus como confirmó Deportes en Agricultura después del comunicado de la SADP en la que se daba a conocer la información de un PCR positivo a la hora de la toma de exámenes tras la llegada del viaje a Buenos Aires, donde el 9 y Puch dejaron la llave ante a favor de Holan y elenco por 2-1.

Por lo pronto, el jugador guarda una cuarentena con su familia y mientras la autoridad sanitaria no realice la trazabilidad correspondiente, en la precordillera aguardan por más instrucciones. El entrenador franjeado probablemente tendrá que recurrir contra el Fortín a la alternativa de Diego Valencia como centrodelantero, aunque los 2 goles del Sub 21 invitan a pensar que Holan pueda mover más piezas y ofrecer un ataque dinámico con alguno de los extremos como eje.

Además del compromiso del martes, para el que Zampedri estará privado de jugar, en Las Condes seguirán de cerca su recuperación, puesto que el próximo fin de semana vuelven a la acción en el Torneo Nacional cuando reciban a un que agoniza mientras sus obligaciones de ir por el tricampeonato no se las sacan de la cabeza.

¿Cuándo juega Católica?

El artillero quiso dejarle un mensaje a los hinchas en su Instagram:

Cómo ya es de público conocimiento, lamentablemente me diagnosticaron positivo en COVID-19, asintomático y en perfecto estado de salud. Hoy en día nadie está exento en este contexto tan grave de pandemia, desde el momento en el que fui informado, nos encontramos realizando el aislamiento correspondiente con mi familia.

Hoy la tristeza es muy grande por todos los desafíos que se vienen por delante y de los cuales no voy a poder ser parte, confío plenamente en mis compañeros y todos los que forman parte de la UC para seguir con la fuerza que venimos partido tras partido.

Es un obstáculo más, que sé que voy a sobrepasar con el apoyo de mi mujer, mi hija, de la familia y de toda la buena energía que me trasmiten, que sin dudas llega.

Espero pronto estar de vuelta 🙌🏽 confío en que así va a ser.

Muchas gracias por sus mensajes y buenos deseos a las Cruzadas y Cruzados, sin dudas que vamos a tener muchas más alegrías juntos.