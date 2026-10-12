Zamalek estalla: fuimos víctimas de una injusticia y el árbitro "desconocido" nos privó de dos penaltis

El Zamalek emitió un comunicado incendiario en el que atacó al equipo arbitral que dirigió el derbi ante el Al Ahly, encuentro que terminó con victoria del Al Ahly por dos goles a cero.

El Zamalek señaló en el comunicado, publicado a través de su cuenta en X, que presentará una queja oficial ante la Federación Egipcia contra el comité principal de árbitros.

Según el comunicado del Zamalek, el club blanco fue víctima de una injusticia arbitral que provocó la derrota y echó por tierra el esfuerzo de los jugadores y del cuerpo técnico.

Y añadió: "Recurrir a un equipo arbitral desconocido y muy por debajo del nivel del partido condujo a una serie de decisiones dirigidas de forma intencionada y burda contra el Zamalek, lo que afectó al desarrollo y al resultado del encuentro".

El Zamalek aseguró, citando a algunos expertos en arbitraje: "Hubo dos penaltis no señalados a nuestro favor, además de la falta de revisión de más de una jugada favorable a nosotros mediante la tecnología del vídeo".

El Zamalek responsabilizó al comité de árbitros de la derrota, por haberse visto influido por la campaña de la que fue objeto antes del inicio de la liga, lo que derivó en la ausencia de justicia y en que el comité favoreciera y complaciera deliberadamente a una de las partes a costa del Zamalek.

El conjunto blanco insistió en que no se quedará de brazos cruzados y que protegerá los derechos del club y de su afición, mostrando su profundo malestar por la forma en que se gestiona actualmente el comité de árbitros, como lo demuestran los errores del árbitro esloveno en el derbi.

Y concluyó: "Hay personas dentro del comité de árbitros que deben hacer una revisión interna sobre la elección de los árbitros y estar a la altura de la responsabilidad, para que la justicia sea la base del arbitraje en los partidos".



