Zalzouli se despide del Mundial con el corazón roto... ¿Qué le espera en Francia?

El marroquí del Betis Abdel Samad El Zalzouli regresa hoy a España tras ser descartado para el Mundial 2026 por un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, lesión sufrida ante Noruega.

Según anunció el Betis, el jugador viajará primero a Elche para visitar a su familia unos días, y luego viajará a Francia para comenzar la primera fase de recuperación en un centro especializado en lesiones de rodilla, acuerdo entre el jugador y el equipo médico del Betis», con el fin de que se concentre en su recuperación lejos de su rutina en Sevilla.

No hay fecha concreta para su regreso, pero se estima que estará de baja algo más de un mes. Si la recuperación avanza bien, podría reincorporarse a los entrenamientos de pretemporada con Pellegrini en julio.

La lesión frustra sus expectativas de jugar con Marruecos, por lo que se limitó a ver desde la grada el debut contra Brasil antes de volver a España para recuperarse. El Betis confía en que esté listo para la pretemporada.