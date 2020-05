Zague: 'Tuve ofertas de Europa, pero América impidió mi salida'

El exdelantero de las Águilas reveló las razones por las cuales no emigró al Viejo Continente.

El sueño de todo jugador es trascender a nivel internacional y Europa es uno de los mejores escaparátes para lograrlo. Sin embargo, no todos corren con la misma suerte, a pesar de que sean parte de la élite en sus respectivas ligas.

Tal es el caso de Luis Roberto Alvez Zague, ícono del América y la Selección Mexicana, quien no pudo continuar con su legado en el Viejo Continente. Pero el exdelantero tiene una sencilla razón por la cual no pudo salir de la Liga MX.

"Esa inquietud que tienen muchos jugadores hoy en día de emigrar a Europa, que yo a su vez también la tuve, pero que las reglas eran diferentes porque el jugador pertenecía al club, uno no podía salir. Vinieron muchos clubes de Europa, en su momento, de , , e a querer ver y hablar de mis servicios, incluso en el emergente futbol japonés querían llevarme para allá y el América no me dejó, precisamente por eso, porque pertenecía al club. Hoy en día las reglas en FIFA han cambiado", sentenció Zague para BolaVip.

De acuerdo con el antiguo ariete de las Águilas, su salida del club fue complicada y, aunque buscaba retirarse en Coapa, el equipo se negó y es por ello que tuvo terminar su carrera enfundado en los colores del .

"Yo me hubiera querido retirar en el América y no me dieron esa oportunidad, pero así pasa en el futbol y uno tiene que entender, el mundo sigue girando y sigue la vida. Casi por obligación por parte de los directivos, me obligaron a irme del América y es algo que me duele hasta hoy", añadió.