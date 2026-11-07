Zabiri se gana un lugar entre las estrellas del Clásico en lo más alto de LaLiga

El marroquí Yasser Zabiri, estrella del Racing de Santander, firmó una cifra destacada durante el encuentro ante el Málaga que se disputa en la jornada 12 de LaLiga española.

Zabiri anotó el segundo gol del Racing de Santander en el minuto 60 frente al Málaga, con lo que llegó a 9 goles en LaLiga esta temporada.

El astro marroquí se situó en solitario en el cuarto puesto de la tabla de goleadores de LaLiga, ya que solo le superan Raphinha (15 goles), Kylian Mbappé (12 goles) y Lamine Yamal (10 goles).

Zabiri juega con el Racing de Santander esta temporada cedido por el Stade Rennais.