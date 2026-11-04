¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Real Salt Lake v Orlando City SCGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

Youth League, otras dos derrotas: el Como y el Nápoles se hunden ante el Lens y el Oporto

Lens vs Como
Lens
Como
Liga de Campeones
Lens U19 vs Como U19
Lens U19
Como U19
Youth League
FC Porto U19 vs SSC Napoli U19
FC Porto U19
SSC Napoli U19
FC Oporto vs SSC Nápoles
FC Oporto
SSC Nápoles

Tras la derrota del Inter y el empate de la Roma, llegan otras dos derrotas: las del Como y el Napoli.

Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable

La 4ª jornada de la Youth League no les ha ido nada bien a los equipos italianos. Tras el empate de la Roma en Manchester ante el United del hijo de Wayne Rooney y la derrota del Inter frente al Feyenoord en la jornada de hoy, el miércoles 4 de noviembre llegaron otras dos derrotas para el Como y el Napoli, ambos a domicilio, ante el Lens y el Porto, respectivamente.

LENS U19-COMO U19 2-1 - Casi todo sucede en la primera mitad. El Lens sale con mucha fuerza y Grini marca en el minuto 8, un gol que desestabiliza al equipo entrenado por Falsini. En el 38 firma su doblete con un disparo preciso tras un despeje corto de la defensa del Como. Esta vez, el Como reacciona al final de la primera parte y Cassano (protegido de Fabregas) recorta distancias con un remate en estirada que pone el 2-1. En la segunda mitad baja el ritmo del partido. El Como lo intenta, pero sin llegar a crear verdadero peligro. Así, después de que un intento de Bosze en el tiempo añadido se marche alto, llega la segunda derrota en la competición para el Como, que se queda con 4 puntos y fuera de la zona de playoffs.

RC Lens-Como 1907 2-1

Goleadores: Grini 8’, Grini 38’, Cassano 44’

RC Lens - Jourdren, Fernoc (77’ Robbe), Mendy, Adebayo, Bayomog, Gane Bernardino, Grini (87’ Niakate), Joursky, Manoir (46’ Rocolat), Seddik (63’ Diakite), Dioumanara (63’ Sahli)

Suplentes: Mogo Njimfo, N’Zi, Robbe, Stambouli, Erricchiello

Entrenador: Walid Mesloub

Como 1907 - Damioli, Bosze, Candido (60’ Tigano), De Paoli, Asfour (73’ Epifani), Joao Gabriel, Andrealli, Cassano, Thiland, Mazzara (73’ Cauli), Pisati

Suplentes: Visentin, Zanaria, Ronchetti, Terranova, Lembo, Arioli

Entrenador: Gianluca Falsini

Árbitro: McDermid (Escocia)

Amonestados: Seddik, Andrealli

PORTO U19-NAPOLI U19 3-1 - El Napoli Primavera también cae a domicilio por 3-1 ante el Porto y sigue fuera de la zona, con solo los 3 puntos logrados en la última jornada en Villarreal. El Napoli también empieza mal y concede el penalti del 1-0, transformado por Tiago Silva tras una falta de Zappala. En la segunda mitad, el Porto amplía su ventaja con los goles de Eduardo Ferreira, a pase de Tiago Silva, y Duarte Cunha, que sentencia en el minuto 64. El Napoli solo consigue recortar distancias en el 71, con un gol de Liccardo a pase de Baridò, pero es un espejismo porque Nikolov resiste hasta el final.

Porto-Napoli 3-1

Goleadores: 8′, de penalti, Tiago Silva (P), Eduardo Ferreira (P), 64′ Duarte Cunha (P), 71′ Liccardo (N)

Porto (4-4-2): Nikolov; Martim Cunha, Salvador Gomes (76′ Martim Chelmik), Rodrigo Teixeira, Froholdt; Granaas (67′ Anha Candé), Bernardo Lima (84′ Goncalo Oliveira), Tiago Silva, Mateus Mide (84′ Cardoso Varela); Eduardo Ferreira (67′ Joao Abreu), Duarte Cunha.

Suplentes: Charuzy, José Domingues, Rodrigo Goncalves, Muxito.

Entrenador: Joao Brandao.

Napoli (4-4-2): Spinelli; Santella (30′ Liccardo), Marotta (72′ Picardi), Branchizio, Zappala; Barido, D’Angelo, De Stefano (82′ Russo), Melnyk; Mane (72′ Saviano), Milton Pereyra.

Suplentes: Amendola, Lepre, Natale, Riccio, Pengue.

Entrenador: Antonio Nocerino.

Árbitro: Lata (ALB)

Amonestados: Branchizio (N), Eduardo Ferreira (P), Salvador Gomes (P), Bernardo Lima (P), Marotta (N), Froholdt (P), Milton Pereyra (N)

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google