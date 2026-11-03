No solo está la Champions League de los mayores: también se disputó la Youth League, la Champions de los jóvenes, con el Inter y la Roma Primavera enfrentados respectivamente al Feyenoord y al Manchester United a domicilio. Ninguno de los dos equipos recibió buenas noticias: el Inter sufrió su segunda derrota en 4 partidos y la Roma empató, aunque sigue de lleno en puestos de playoff.

FEYENOORD-INTER 3-1: El Inter de Bigica empieza mal y encaja el 1-0 de Haps a los 4 minutos. Vukaj encuentra una trayectoria espléndida para empatar, pero la igualdad dura muy poco: El Harmouz castiga al Inter en su momento de mayor empuje. El Inter baja el ritmo en la segunda parte y, en los minutos finales, concede por una ingenuidad el penalti del 3-1, que vuelve a marcar Haps.

Feyenoord-Inter 3-1

Goleadores: 4' Haps (F), 20' Vukaj (I), 32' El Harmouz (F), 86' Haps (F), de penalti

Feyenoord (4-3-3): 1 de Mol; 2 Mahamud (88' 15 Roovers), 3 Schens, 4 Plantinga, 5 Baks (70' 22 Silva Dias); 10 Grootfaam (80' 19 El Boujjoufi), 6 El Harmouz (C), 8 Faik; 7 Verdonk (70' 17 Wilbrenninck-Van Cuilenborg), 9 Neijenhuis (80' 20 Hadidi), 11 Haps Suplentes: 16 Van Bennekom, 14 Pieterse, 18 Akkermans, 21 Progetti Entrenador: Jimmy Lucassen

Inter (4-3-3): 1 Farronato; 2 Lissi (75' 15 Moranduzzo), 4 Breda, 6 Peletti, 3 Sorino (67' 14 Rocca); 8 D'Agostino (67' 17 Putsen), 5 La Torre (C) (75' 18 Moressa), 7 Cerpelletti, 10 El Mahboubi, 9 Grisoni Fasana, 11 Vukaj (80' 20 Kukulis) Suplentes: 12 Galliera, 13 Pavan, 16 Kartelo, 19 Franchi Entrenador: Emiliano Bigica

Árbitro: Menelaos Antoniou (CYP)

Asistentes: George Kontemeniotis (CYP) y Evagoras Evagorou (CYP)

Cuarto árbitro: Erwin Blank (NED)

Amonestados: Sorino (I), Lissi (I), Mahamud (F), La Torre (I)

MANCHESTER UNITED-ROMA 1-1: La gran expectación por ver en directo a los hijos de Rooney (que empezó en el banquillo y entró en los minutos finales) y Fletcher se tradujo en un inicio de partido algo titubeante para los jugadores de Mattia Scala. La merecida ventaja del Manchester United llegó en el minuto 39, cuando Thompson convirtió en gol un centro de Mantato desde la izquierda. En la segunda parte, la Roma reaccionó y el talentoso italoaustraliano Arena asumió la responsabilidad de convertir el penalti señalado por mano de un defensa del Manchester United dentro del área.

Manchester United-Roma 1-1

Goleadores: 39' Thompson (M), 80' Arena (R), de penalti

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Hardy; Helafu, Mills, Armer, Watson; J. Fletcher, Camacho (85' Rooney), T. Fletcher; Mantato (70' Ajayi), Ibragimov, Thompson (88' Brown).

Suplentes: Ford, Orozco, Eze, Shah, McEvoy, McCormack.

Entrenador: Adam Lawrence

ROMA (3-5-2): Kilvinger; Basile (65' Loreti), Paul, Bonifazi; Cama, Maccaroni (83' Forni), Ballarin (74' Romero), Giammattei (46' Arduini), Marchetti; Camara (65' Paratici), Arena.

Suplentes: Marcaccini, Bouaskar, Dattilo, Strata.

Entrenador: Mattia Scala

Árbitro: Jacob Karlsen (DEN)

Amonestados: Paul (R), Giammattei (R), Basile (R), Helafu (M), Marchetti (R), Camacho (M), Bonifazi (R), Mills (M), Fletcher (M).

CLASIFICACIÓN: Con estos resultados, el Inter se mantiene en el 26.º puesto de la clasificación y claramente fuera de los puestos de playoff. La Roma, en cambio, sigue en el 6.º puesto y de lleno en la lucha por una plaza en el playoff.