No solo se disputó la Champions League de los mayores, sino también la Youth League, la Champions de los jóvenes, con el Inter y la Roma Primavera enfrentándose a domicilio al Feyenoord y al Manchester United, respectivamente. Ninguno de los dos equipos obtuvo un buen resultado: el Inter sufrió su segunda derrota en cuatro partidos y la Roma empató, aunque se mantiene de lleno en la zona de playoff.

FEYENOORD-INTER 3-1: El Inter de Bigica empezó mal y encajó el 1-0 de Haps a los cuatro minutos. Vukaj encontró una trayectoria magnífica para empatar, pero la igualdad duró muy poco: El Harmouz castigó al Inter en su momento de mayor empuje. El equipo bajó el nivel en la segunda parte y, en el tramo final, una ingenuidad provocó el penalti del 3-1, convertido de nuevo por Haps.

Feyenoord-Inter 3-1

Goleadores: 4' Haps (F), 20' Vukaj (I), 32' El Harmouz (F), 86' Haps, de penalti (F)

Feyenoord (4-3-3): 1 de Mol; 2 Mahamud (88' 15 Roovers), 3 Schens, 4 Plantinga, 5 Baks (70' 22 Silva Dias); 10 Grootfaam (80' 19 El Boujjoufi), 6 El Harmouz (C), 8 Faik; 7 Verdonk (70' 17 Wilbrenninck-Van Cuilenborg), 9 Neijenhuis (80' 20 Hadidi), 11 Haps Suplentes: 16 Van Bennekom, 14 Pieterse, 18 Akkermans, 21 Progetti Entrenador: Jimmy Lucassen

Inter (4-3-3): 1 Farronato; 2 Lissi (75' 15 Moranduzzo), 4 Breda, 6 Peletti, 3 Sorino (67' 14 Rocca); 8 D'Agostino (67' 17 Putsen), 5 La Torre (C) (75' 18 Moressa), 7 Cerpelletti, 10 El Mahboubi, 9 Grisoni Fasana, 11 Vukaj (80' 20 Kukulis) Suplentes: 12 Galliera, 13 Pavan, 16 Kartelo, 19 Franchi Entrenador: Emiliano Bigica

Árbitro: Menelaos Antoniou (CYP)

Asistentes: George Kontemeniotis (CYP) y Evagoras Evagorou (CYP)

Cuarto árbitro: Erwin Blank (NED)

Amonestados: Sorino (I), Lissi (I), Mahamud (F), La Torre (I)

MANCHESTER UNITED-ROMA 1-1: La gran expectación por ver en directo a los hijos de Rooney (que empezó en el banquillo y entró en el tramo final) y Fletcher se tradujo para los jugadores de Mattia Scala en un inicio de partido algo titubeante. Los Red Devils se adelantaron merecidamente en el minuto 39, cuando Thompson convirtió en gol un centro de Mantato desde la izquierda. En la segunda parte, la Roma reaccionó y el talentoso italoaustraliano Arena asumió la responsabilidad de lanzar el penalti señalado por una mano de un defensa del Manchester United dentro del área.

Manchester United-Roma 1-1

Goleadores: 39' Thompson (M), 80' Arena, de penalti (R)

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Hardy; Helafu, Mills, Armer, Watson; J. Fletcher, Camacho (85' Rooney), T. Fletcher; Mantato (70' Ajayi), Ibragimov, Thompson (88' Brown).

Suplentes: Ford, Orozco, Eze, Shah, McEvoy, McCormack.

Entrenador: Adam Lawrence

ROMA (3-5-2): Kilvinger; Basile (65' Loreti), Paul, Bonifazi; Cama, Maccaroni (83' Forni), Ballarin (74' Romero), Giammattei (46' Arduini), Marchetti; Camara (65' Paratici), Arena.

Suplentes: Marcaccini, Bouaskar, Dattilo, Strata.

Entrenador: Mattia Scala

Árbitro: Jacob Karlsen (DEN)

Amonestados: Paul (R), Giammattei (R), Basile (R), Helafu (M), Marchetti (R), Camacho (M), Bonifazi (R), Mills (M), Fletcher (M).

CLASIFICACIÓN: Con estos resultados, el Inter se mantiene en el puesto 26, fuera de la zona de playoff. La Roma, en cambio, sigue en el sexto puesto y en plena lucha por una plaza de playoff.