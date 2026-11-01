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Traducido por

¡Youssoufa Moukoko ya no está solo en el trono! Un jugador de 16 años del Eintracht Frankfurt hace historia en la Bundesliga

Bundesliga
Eintracht Frankfurt vs Hamburgo
Eintracht Frankfurt
N. Ilicevic

El sábado cumplió 16 años y, un día después, hizo historia en la Bundesliga: al entrar en el tercer minuto del tiempo añadido del partido entre el Eintracht Frankfurt y el Hamburger SV, Niko Ilicevic, joven promesa del SGE, igualó el récord del jugador más joven en participar en un encuentro de la máxima categoría del fútbol alemán.

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Ilicevic igualó a Youssoufa Moukoko, que había debutado con el Borussia Dortmund el 21 de noviembre de 2020 a los 16 años y un día. Esa era también la edad de Ilicevic en la victoria del domingo.

El entrenador del Eintracht, Adi Hütter, ya había adelantado la posibilidad de que jugara el joven futbolista. Hütter había dicho que previsiblemente estaría en la convocatoria y añadió: «Si la situación me permite darle entrada, lo haré». Sin embargo, el austríaco subrayó que también era su «deber tratar con mucha cautela y paciencia a un joven así».

Ilicevic, nacido el 31 de octubre de 2010, juega en las categorías inferiores del Eintracht Frankfurt desde 2019. También ha jugado con las selecciones alemanas sub-16 y sub-17. «Ya me parece extraordinario formar parte de la convocatoria con 16 años», había dicho Hütter sobre un posible debut con el primer equipo del Eintracht. «Ha progresado mucho en los últimos meses».

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