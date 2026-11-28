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El marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad, recuperó el olfato goleador ante el Neom tras guiar a su equipo a una victoria por 1-0 en el partido que enfrentó a ambos conjuntos la noche del viernes 27 de noviembre, correspondiente a la 13.ª jornada de la Liga Roshn Saudí, en el estadio Príncipe Abdullah Al-Faisal de Yeda.

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En-Nesyri comenzó el encuentro en el banquillo, pero el entrenador Jens Fissing lo hizo entrar al inicio de la segunda parte en lugar del nigeriano George Ilenikhena. Así, el delantero marroquí tuvo una nueva oportunidad de demostrar que puede marcar la diferencia, aunque desperdició una ocasión clarísima en el minuto 55.

Aquella ocasión llegó después de que Muhannad Al-Shanqeeti enviara un centro por delante de la portería, pero En-Nesyri no logró convertirlo, ya que su remate se estrelló en el larguero. Era una jugada que, bien aprovechada, habría servido para ampliar pronto la ventaja.

Sin embargo, el delantero marroquí no se rindió y enmendó su error en el minuto 75, cuando se elevó para rematar de cabeza un preciso centro de Houssem Aouar y alojar el balón en la red. Fue el gol de la victoria, que dio al Al-Ittihad tres puntos muy valiosos con los que alcanza los 27 y escala hasta la cuarta posición de la clasificación.

El Neom, la víctima favorita de En-Nesyri

El gol ante el Neom puso fin a la sequía de En-Nesyri, que no había marcado en las dos jornadas anteriores frente al Al-Diriyah y el Abha. Además, eleva su cuenta a 8 goles en 12 partidos disputados en la Liga Roshn esta temporada, lo que lo mantiene entre las opciones ofensivas más determinantes del Al-Ittihad.

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Pero la cifra más destacada del delantero marroquí tiene que ver con su último rival: según la empresa de estadísticas Opta, el Neom se ha convertido en el equipo que más goles ha encajado de En-Nesyri en la Liga Profesional Saudí, después de que el jugador le marcara su tercer tanto.

En-Nesyri ya había firmado dos goles en el duelo entre ambos equipos la temporada pasada, pese a la derrota del Al-Ittihad por 3-4 en la 29.ª jornada. Esta temporada ha vuelto a perforar la portería del Neom, lo que confirma su excelente historial goleador ante este rival.

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La influencia del delantero marroquí no se limita a los duelos con el Neom, ya que suma un total de 14 goles en la Liga Roshn en 25 partidos con la camiseta del Al-Ittihad desde que llegó al club a principios de 2026.

Pugna ofensiva entre En-Nesyri e Ilenikhena

El cuerpo técnico del Al-Ittihad confía en En-Nesyri y en el nigeriano George Ilenikhena para liderar la delantera, alternando la titularidad y la salida desde el banquillo según las exigencias de cada partido.

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Ante el Neom, En-Nesyri demostró que empezar en el banquillo no le impide ser decisivo: necesitó unos 30 minutos de la segunda parte para sentenciar el encuentro y dar al Al-Ittihad una victoria que refuerza su posición en la tabla y confirma su valor como una de las principales soluciones ofensivas del equipo.