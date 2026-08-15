Youssef En-Nesyri arremete contra el árbitro del partido entre Al-Ittihad y Al-Khaleej

El marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad, arremetió contra el árbitro del partido de su equipo frente al Al-Khaleej en la Liga Roshn de Arabia Saudí, al considerar que fue el causante del tropiezo del conjunto.

El Al-Ittihad cayó en la trampa del empate a un gol con su invitado, el Al-Khaleej, con resultado de 1-1, en el partido que enfrentó a ambos la noche del sábado en el estadio Al-Inma de Yeda, en la primera jornada de la Liga Roshn.

En-Nesyri declaró a los canales «Thmanyah» tras el encuentro: «Gracias a Dios por todo, empatamos 1-1, pero hubo errores, tanto por nuestra parte como por parte de los árbitros».

Y aclaró: «No había tarjeta roja, no hubo contacto, pero estoy contento con los jugadores y con lo que ofrecieron, y espero que lo que venga sea mejor. Daremos todo lo que tenemos para ganar y hacer felices a los aficionados».

El delantero marroquí se refiere a la decisión del árbitro del partido de expulsar al defensa portugués Danilo Pereira en el minuto 58 del encuentro, tras revisar la tecnología del vídeo, por dar una patada a un jugador del Al-Khaleej sin balón.

En-Nesyri cerró sus declaraciones: «Hablaremos del próximo partido a partir de mañana, estaremos listos para el encuentro y trabajaremos para ganar».

Cabe recordar que En-Nesyri marcó el único gol del Al-Ittihad en el partido, convirtiéndose en el cuarto jugador extranjero consecutivo en anotar el gol inaugural del Al-Ittihad en la Liga Roshn de Arabia Saudí.