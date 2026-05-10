Youri Regeer comenta el curioso fallo ante la portería vacía durante el Ajax - FC Utrecht

Youri Regeer falló ante una portería vacía y el Ajax perdió 1-2 en casa ante el FC Utrecht. Tras el partido, el centrocampista habló con ESPN sobre su error en el Johan Cruijff ArenA.

En el 34’, Mika Godts disparó al poste desde fuera del área. El rechace llegó a Regeer, solo a un metro de la línea de gol, pero el centrocampista mandó el balón por encima del travesaño.

Antes, ya había fallado otro mano a mano tras un pase de Berghuis, pero Barkas lo evitó. «No dudé», admite.

Sobre el fallo del minuto 34, añade: «La segunda ocasión, a puerta vacía, es más difícil, pero creo que tenía que haberla metido».

Regeer jugó algo más adelantado contra el Utrecht, aunque el Ajax no se había centrado en eso durante toda la semana en los entrenamientos. «No, no específicamente toda la semana. Las posiciones eran algo diferentes. Al final, eso lo decide el entrenador».

“Por supuesto que entrenamos los esquemas”, afirma Regeer, quien hace una revelación llamativa. “Dos horas antes del inicio nos dan la alineación, así que ahí lo sabemos con certeza”.

Para cerrar, el periodista Cristian Willaert pregunta si no es un problema conocer la alineación tan tarde. «Al fin y al cabo, entrenas toda la semana en ciertas posiciones. Da igual si te la dicen dos horas o una semana antes: al final tienes que estar ahí. No creo que importe tanto».