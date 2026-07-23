Youri Baas no figura en la convocatoria del Ajax para el partido contra el Vojvodina

Youri Baas y Dies Janse no serán titulares el jueves ante el FK Vojvodina, informa Het Algemeen Dagblad. Ambos defensas «no están en forma».

El encuentro de la segunda ronda preliminar de la Conference League marca el debut oficial del Ajax bajo la dirección de Míchel, quien deberá prescindir de ambos defensas pese a que participaron en casi toda la pretemporada.

Baas fue titular en los tres primeros amistosos, pero se perdió el último ante Olympiakos (1-0) por molestias.

Janse solo jugó el primer amistoso, la derrota 3-1 contra el Panathinaikos, y desde entonces no ha vuelto a actuar con el club.

Por ello, Daley Blind actuará en el centro de la defensa izquierda y, a su lado, probablemente debutará Aaron Bouwman.

Baas fue uno de los pocos jugadores destacados en Ámsterdam la temporada pasada, pero eso no significa que vaya a marcharse este verano. En una entrevista con Voetbal International, afirmó que «no quiere marcharse del Ajax».