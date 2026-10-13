Debió de ser en 2012 o 2013, Bjarte Lund Aarsheim ya no lo recuerda con exactitud. No es de extrañar: hablaba por teléfono bastante a menudo con su buen amigo Morten Jensen. Los unía el sueño de hacer carrera como entrenadores profesionales, aunque todavía estaban lejos de conseguirlo cuando se produjo aquella llamada que Aarsheim sigue recordando tan bien.

«Yo trabajaba en un banco, él se dedicaba al sector del petróleo y el gas y los dos entrenábamos a un equipo local en nuestro tiempo libre», cuenta Aarsheim a The Guardian. Después explica por qué aquella llamada todavía le hace sonreír: «Recuerdo que dijimos: 'Oye, algún día deberíamos entrenar juntos a un equipo'».

Hace tiempo que aquel deseo se hizo realidad. Y no solo eso: Aarsheim y Jensen incluso dirigen partidos en la Liga de Campeones. Los dos entrenadores principales, que comparten el cargo en igualdad de condiciones, han llevado al Viking Stavanger a la máxima competición europea contra todo pronóstico. El martes (21:00 horas), en su primer partido en casa, se enfrentarán al poderoso FC Bayern de Múnich, que cuenta con algunos de los mejores jugadores del mundo, como Harry Kane o Michael Olise.

¿Quiénes son los dos entrenadores del Viking Stavanger, rival del Bayern?

«Creo que el partido de mañana será el más importante de nuestra historia», dijo Aarsheim en la rueda de prensa del lunes. El técnico, de 51 años, jugó en el Viking durante doce años (de 1993 a 2005), así que sabe de lo que habla. Aunque no estuvo sobre el césped, sí vivió de cerca el que quizá haya sido hasta ahora el momento más importante de la historia internacional del club. Fue a principios de octubre de 2002, cuando los escandinavos eliminaron al FC Chelsea de John Terry, Frank Lampard y Gianfranco Zola, entre otros, con una victoria por 4-2 en el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de la UEFA.

Erik Nevland, ahora director deportivo del Viking, seguramente puede contar aún mejor lo que ocurrió aquella noche mágica: se convirtió en el gran héroe con dos goles y una asistencia. Algo más de 18 años después, en noviembre de 2020, Nevland participó en la llamativa decisión de apostar por dos entrenadores principales. «Habíamos llegado a un punto de nuestra historia en el que teníamos que hacer algo fundamentalmente distinto para mejorar», recuerda Nevland en The Guardian sobre el nombramiento de la dupla Aarsheim y Jensen.

Aarsheim, exfutbolista profesional, había regresado al Viking en 2016 como entrenador de las categorías inferiores. Jensen, que nunca llegó a ser profesional como jugador, había entrenado en 2017 al FK Vidar, de la tercera división noruega. Su trabajo le abrió las puertas de un puesto de ayudante en el Viking, donde su amigo Aarsheim ya ejercía de segundo entrenador desde principios de 2017.

Y a finales de 2020, los dos sucedieron a quien hasta entonces había sido su jefe, Bjarne Berntsen. «Pensamos: 'Vamos a probar'. De alguna manera, tenía sentido. Por supuesto, había cierto riesgo, pero estábamos en una situación en la que podíamos asumirlo», explica el director deportivo Nevland sobre la decisión que tomó entonces el Viking.

El Viking Stavanger apuesta por una fórmula de éxito similar a la del Bodø/Glimt

El club de esta ciudad de 150.000 habitantes del sur de Noruega, que juega sus partidos en casa sobre césped artificial, tiene una historia de la que puede sentirse orgulloso. En los años setenta fue campeón cuatro veces seguidas y siguió contando durante mucho tiempo con un equipo de primer nivel. Sin embargo, el título de 1991 fue el último durante muchos años. En 2017 incluso cayó brevemente a segunda división y, tras lograr el ascenso inmediato, tuvo que recuperarse. Tampoco todo salió bien desde el principio con la dupla de Aarsheim y Jensen, pese a sus éxitos posteriores: en 2022, el Viking solo acabó undécimo en la Eliteserien noruega.

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«En los dos primeros años aprendimos muchísimas cosas que no volveremos a hacer de la misma manera», explica Jensen. Una de las lecciones fue dar desde entonces aún más importancia al desarrollo de jugadores de la región: chicos que, como Aarsheim, Jensen o el propio director deportivo Nevland, saben muy bien lo que significa jugar para el Stavanger. Un planteamiento similar al que tan buenos resultados le ha dado al Bodø/Glimt, rival en la liga.

«Quizá sea lo más bonito», dice Jensen con entusiasmo sobre la importancia que el Viking ha recuperado en la región. «No es la Liga de Campeones ni el título de liga, sino ver cuántos niños llevan camisetas del Viking por la ciudad o en el colegio. Hace diez años solo se veían camisetas del Manchester United o del Liverpool. Eso me llena especialmente de orgullo».

El Viking Stavanger volvió a proclamarse campeón de Noruega en 2025 por primera vez en 34 años

Desde 2023, el inusual proyecto del Viking con Aarsheim y Jensen va por buen camino: tras terminar cuarto y tercero, en 2025 conquistó su primer título de liga después de 34 años de sequía. Y, como a finales de agosto superó al Dinamo Zagreb en la fase de clasificación para la Liga de Campeones, el Viking puede competir entre los más grandes, con una seña de identidad muy particular.

«Cuando hablo con directores deportivos de otros países, ya no hablan del Viking, sino que siempre dicen: 'Ah, sois el club de los dos entrenadores'», cuenta Nevland. Si Aarsheim y Jensen, cuyos contratos se extienden en ambos casos hasta finales de 2029, se marchan algún día, no necesariamente volverán a apostar por una dupla de entrenadores, señala el director deportivo. Hasta entonces, la solución del Viking es «especial», admite Nevland. «Pero ¿por qué cambiar algo que funciona?»