Compartir Sigue a GOAL en Google

El excentrocampista de la Premier League Robbie Savage criticó al entrenador del AC Milan, Ruben Amorim, por sonreír en la banda durante la abultada derrota por 3-0 del jueves ante el Bournemouth en la Europa League. El técnico portugués vivió un regreso aciago al fútbol inglés: el Bournemouth arrolló al siete veces campeón de Europa en un Vitality Stadium pasado por agua.

Anuncios

Un analista arremete contra el entrenador visitante por sonreír

Savage criticó a Amorim después de que el exentrenador del Manchester United sonriera en el minuto 86 mientras la afición local cantaba «Ruben Amorim, ha vuelto a pasar». En su primer partido como entrenador en Inglaterra desde su destitución en Old Trafford en enero, el técnico portugués sigue sin poder vencer al club de la costa sur tras cinco intentos. El equipo de Marco Rose se impuso con comodidad en apenas su tercer partido europeo de la historia, en medio de la tormenta Austin.





Los penaltis castigan la indisciplina de los visitantes italianos

IMAGO

El Bournemouth dominó desde el principio y abrió el marcador cuando el árbitro griego Vasilis Fotias señaló un penalti tras la intervención del VAR porque Evanilson había cabeceado el balón contra el brazo de Koni de Winter. Justin Kluivert, hijo de Patrick, exdelantero del Milan, engañó a Mike Maignan desde los once metros.

Después de que Kluivert, Ben Gannon-Doak y Antonio Silva rozaran el gol, Maignan fue expulsado en el minuto 27 por empujar a Tyler Adams en la cara durante un saque de esquina. Tras cinco minutos de protestas, Marcus Tavernier batió de penalti al portero suplente Lorenzo Torriani.

Molesto al ver a Amorim reírse en el banquillo después de que el suplente Amine Adli marcara de falta con un disparo con efecto en el minuto 84, Savage, analista de TNT Sports, dijo: «Yo no me reiría si fuera perdiendo 3-0. Sinceramente, no creo que tus aficionados quieran verte reír cuando vas perdiendo 3-0».

Anuncios Anuncios

El técnico portugués lamenta las decisiones arbitrales

Pese a perder a Alex Toth por una posible lesión en los isquiotibiales y sustituir a Kluivert, Tavernier y Adams en el minuto 62, los locales vieron cómo el suplente Rayan rozaba el gol dos veces, una antes y otra después del disparo de Adli desde 18 metros. Los visitantes, por su parte, no realizaron ni un solo tiro a puerta.

Related Topics

En declaraciones a TNT Sports después del partido, Amorim insistió en que el encuentro prácticamente había terminado cuando su portero fue expulsado: «No vimos un partido. Vimos el penalti y luego la expulsión por el VAR, y el partido se acabó. Intentamos ir a por el partido con el 2-0, pero el tercer gol lo sentenció. Hoy no fue un partido. Solo fue un equipo con un jugador más».

Sobre las decisiones arbitrales, Amorim añadió: «No vi el primer penalti, pero me dijeron que el brazo no estaba en la posición correcta, así que me fiaré de lo que me dice mi cuerpo técnico.

Anuncios

»En la tarjeta roja, al jugador lo empujaron claramente. Hablamos de la forma británica de jugar al fútbol. Este no fue el caso. No quiero hablar del árbitro. Pasemos al siguiente partido e intentemos ganar al Udinese.

»Es una competición larga, pero tenemos que pensar en la liga. Eso es lo más importante para nosotros».

Anuncios

A los dos clubes les esperan pruebas muy distintas en sus ligas

IMAGO

La victoria del jueves elevó al Bournemouth, que sigue invicto, al tercer puesto de la clasificación de la Europa League, integrada por 36 equipos, y dejó al Milan en el 24.º lugar. Tras dar descanso a varios titulares importantes durante la última media hora, Rose preparará ahora a su equipo, animado por el triunfo, para la visita del domingo al Manchester United, que atraviesa dificultades, en la Premier League. Mientras tanto, Amorim deberá recuperar rápidamente el ánimo de sus jugadores del Milan, mermados por las bajas, antes de un duelo crucial de la Serie A contra el Udinese en Italia.