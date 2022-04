Yo critiqué a Benzema

Por Jorge C. Picón - Hago este corto pero conciso texto como castigo. Como el alumno al que le obligan a escribir cien veces "no volveré a hacerlo". En mi caso, mi error fue criticar a Benzema. Fui 'antibenzemista', si esa palabra existe. Seguramente, si fuera un castigo de colegio, tendría que repetir varios cientos de veces "no criticaré a Karim". Mi consuelo es que no soy el único. Seguro que muchos de los que leen estas líneas se sienten identificados. Como decía mi madre, "mal de muchos, consuelo de tontos". Es hora de lamerse las heridas, unirnos todos nosotros y reconocerlo: Karim Benzema es un jugador de época.

Lo ocurrido en Stamford Bridge es una demostración más del talento que atesora el tercer máximo goleador del Real Madrid (316 goles), que ya acecha el segundo puesto de Raúl (323). También una señal de evolución constante que vive el francés a sus 34 años. Los dos primeros goles, de cabeza ambos, fueron 'Cristianescos'. Demostración que es un magnífico número diez y un no menos buen nueve. El segundo fue más de Raúl, aprovechando un error de Mendy, al que se le puso cara de Karius. Incluso le dio tiempo a demostrar que es humano fallando un claro mano a mano. Los treintas son los nuevos veintes, se suele decir para evitar el dolor del paso del tiempo, pero en el caso de Benzema no puede ser más cierto.

#UCL 𝐒𝐈𝐋𝐄𝐍𝐂𝐈𝐎, 𝐇𝐀𝐁𝐋𝐀 𝐁𝐄𝐍𝐙𝐄𝐌𝐀 🤫



"Son noches mágicas como las del PSG. Salen bien las cosas, jugamos bien desde el minuto 1".



"Estoy más contento con el tercero porque todavía estaba pensando en el que he fallado".pic.twitter.com/1tCkMKL5Ok — GOAL España (@GoalEspana) April 6, 2022

Para el que no le guste la prosa, podemos hablar de datos. Además de los tres goles son 40 pases con un 89% de acierto. Solo siete balones perdido y cuatro recuperaciones para ayudar al equipo. En esto también fue clave: su presión fue el comienzo del fin del Chelsea. Los tres centrales rivales le supieron a poco. A ver quién ficha a Rüdiger y cómo reciben a Christensen en Barcelona después de verles bailar con el francés.

Son dos hat-tricks seguidos en Champions. Un hito solo al alcance de los mejores de la historia. En esta edición ya suma 11 y se queda a uno de Lewandowski, máximo anotador con 12. Si extrapolamos al resto de competiciones, suma 37 goles en 36 partidos. Una locura goleadora como nunca en su carrera había vivido antes.

¿En qué lugar se coloca ahora a Benzema? Podría entrar entre los mejores delanteros de la historia, pero va a quedar raro después de todo lo malo que dije de él. Es difícil ser objetivo. Prefiero dejárselo al resto. En este tema, estoy desacreditado. Mientras tanto, me limito a disfrutar en silencio de todas sus exhibiciones. Y que sean muchas más...