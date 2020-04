Yesus Cabrera sobre el regreso de la Liga: "Me parece algo muy complejo"

Velar por la salud y aguardar por mejores condiciones en el país serían fundamentales para regresar a la competencia según el jugador.

La Dimayor hace todos los esfuerzos posibles por darle marcha al campeonato colombiano, que solo pudo cumplir ocho de veinte fechas iniciales, y le entregó un protocolo al Gobierno nacional con el que busca dar las garantías necesarias para retomar el fútbol.

La respuesta de Iván Duque y Ernesto Lucena (Ministro del Deporte) fue negativa, situación que volvió a dejar la reactivación en el limbo, pese al optimismo de Jorge Enrique Vélez de cara a un cambio del entorno y las circunstancias.

Sobre este tema se refirió el volante Yesus Cabrera, en diálogo con Antena 2, y no se mostró muy convencido de regresar a la cancha más allá del protocolo de la división mayor. "Para mí el tema está complejo y sobre todo esta logística como se quiere plantear. Es algo muy complejo porque se pondría en riesgo la salud de muchísimas familias, a título personal me parece algo muy complejo", aseguró Cabrera quién no ve el panorama tan claro como Vélez.

Más equipos

"Yo creo que hay expertos que son los indicados para ver si estamos listos para este tipo de logística, es a título personal, lo repito, yo creo que nosotros como colombianos no estamos preparados para este tipo de logística y la gente no ha sido del todo consciente de esto", enfatizó el campeón con el Diablo Rojo en el segundo semestre del 2019.

Por el momento Cabrera sigue entrenando en casa, aguardando mejores garantías para continuar la defensa del título: "Todos queremos que el fútbol regrese, que vuelvan esas actividades que le permiten a mucha gente vivir del fútbol, pero por encima de todo prima la salud y sabemos que es bueno que vuelva el fútbol desde que estén todas las garantías. Esperemos que todo pase rápido".