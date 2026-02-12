«Yes sir, I can boogie» (Sí, señor, puedo bailar): letra de la canción festiva de Escocia y por qué se convirtió en un himno

Escocia volvió a un gran torneo por primera vez en más de 20 años al clasificarse para la Eurocopa 2020, y la Tartan Army rápidamente adoptó un himno no oficial.

Cuando David Marshall detuvo el penalti de Aleksandar Mitrovic y allanó el camino hacia la Eurocopa, toda una nación estalló en un coro de «Yes Sir, I Can Boogie». El propio Marshall se ganó su propia canción homenaje, pero el éxito disco de Baccara de 1977 es el que más se escuchará en Hampden Park y más allá en los próximos años.

Así que, si estás repasando la letra antes de la Copa del Mundo de 2026 o simplemente tienes curiosidad por saber de qué va, GOAL te ofrece todos los detalles del nuevo himno no oficial de Escocia.

Letra de «Yes Sir, I Can Boogie»

Señor

Tus ojos están llenos de vacilación

Me hace preguntarme

Si sabes lo que estás buscando

Umm, cariño

Quiero mantener mi reputación

Soy una sensación

Pruébalos una vez y suplicarás por más

¡Ooooh!

Sí, señor, sé bailar

Pero necesito una canción concreta

¡Puedo bailar boogie, boogie-boogie* toda la noche!

Sí, señor, puedo bailar boogie Si te quedas, no te arrepentirás

¡Puedo bailar boogie, boogie-boogie toda la noche!

No, señor,

no tengo muchas ganas de hablar.

Tampoco de caminar

¿Quieres saber si sé bailar?

Sí, señor,

Ya te lo dije en la primera estrofa

Y en el estribillo

Pero te daré una oportunidad más...

¡Ooooh!

Sí, señor, puedo bailar

Pero necesito una canción concreta

¡Puedo bailar boogie, boogie-boogie toda la noche!

Sí, señor, puedo bailar boogie Si te quedas, no te equivocarás

¡Puedo bailar boogie, boogie-boogie toda la noche!

¡Ooooh!

Sí, señor, puedo bailar

Pero necesito una canción concreta

¡Puedo bailar boogie, boogie-boogie toda la noche!

Sí, señor, puedo bailar boogie Si te quedas, no te equivocarás

¡Puedo bailar boogie, boogie-boogie toda la noche!

¡Ooooh!

Sí, señor, puedo bailar

Pero necesito una canción concreta

¡Puedo bailar boogie, boogie-boogie toda la noche!

Sí, señor, puedo bailar boogie Si te quedas, no te equivocarás

¡Puedo bailar boogie, boogie-boogie toda la noche!

¡Ooooh!

Sí, señor, puedo bailar

Pero necesito una canción especial

¡Puedo bailar boogie, boogie-boogie toda la noche!

Sí, señor, puedo bailar boogie Si te quedas, no te arrepentirás

¡Puedo bailar boogie, boogie-boogie toda la noche!

*A veces se canta «boogie-woogie».

¿Por qué los aficionados escoceses cantan «Yes Sir, I Can Boogie»?

La adopción de «Yes Sir, I Can Boogie» se produjo originalmente como homenaje al defensa del Aberdeen Andrew Considine después de que participara en un vídeo de broma de la canción en su despedida de soltero.

Considine formaba parte de la selección escocesa que se clasificó para la Eurocopa 2020 y la canción se convirtió rápidamente en un éxito en el vestuario antes de que se hiciera viral un vídeo de los jugadores celebrando con ella.

El icono de los Dons estaba en medio del canto y el baile, junto a Scott McTominay, Andrew Robertson y Kieran Tierney. Desgraciadamente, John McGinn y Ryan Christie se perdieron «el boogie» para someterse a un control antidopaje exigido por la UEFA.

Los aficionados han acogido con entusiasmo este pegadizo tema y los canales oficiales de Escocia en las redes sociales incluso han promocionado una lista de reproducción en Spotify con la canción para los seguidores antes de los partidos.

¿Quiénes son Baccara?

Baccara es el nombre del dúo musical español formado por Mayte Mateos y María Mendiola, que interpretó el éxito de 1977 «Yes Sir, I Can Boogie».

La banda sacó cuatro álbumes de estudio, incluyendo el álbum debut homónimo y los siguientes, Light My Fire, Colours y Bad Boys.

Yes Sir, I Can Boogie es sin duda su éxito más vendido, alcanzando el número 1 en las listas de singles de varios países, entre ellos el Reino Unido, Irlanda, Alemania Occidental y los Países Bajos.

¿Cuál es el himno oficial del fútbol escocés?

Flower of Scotland es el nombre del himno oficial de fútbol de Escocia. Fue escrito por el músico folk Roy Williamson, que tocaba en la banda The Corries.

La canción, también utilizada por el equipo de rugby de Escocia, se reproduce antes de los partidos internacionales, como es habitual, y en ocasiones se interpreta durante el partido.

Aunque el himno oficial de Escocia sigue siendo el del Reino Unido, God Save the King, Flower of Scotland se ha convertido en el himno de facto.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Más información sobre Flower of Scotland

