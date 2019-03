Yerry Mina sigue en franca mejoría y sería convocado ante Liverpool

Después de una larga recuperación y puesta a punto física, parece que ha llegado la hora de ver a Yerry Mina jugando, con regularidad, vistiendo la camiseta del Everton. Después de perderse varios partidos y regresar a la convocatoria en la victoria azul ante Cardiff City, la situación para el de Guachené toma nuevos y alentadores aires.

"Yerry Mina está bien y en mejor condición que en el útimo partido", señaló Marco Silva en la conferencia de prensa previa al derby de Merseyside.

Las palabras de Silva dan para pensar que Mina estará al menos entre el plantel que recibirá a los Reds ¿Le alcanzará para ser titular? Los 'Toffees' jugarán el derby ante Liverpool este domingo a las 11:15 hora de Colombia.

MS | "Leighton Baines is the only injury. Yerry Mina is OK and is in a better condition than the last match." #EFC https://t.co/mVFLnmsQul