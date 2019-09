Yerry Mina será titular con Everton ante el temible Mancheser City de Pep Guardiola

Hora de la verdad para el y también para Yerry Mina. Los de tendrán un examen de primer nivel cuando Goodison Park sean anfitriones del , el colíder la Premier League, este sábado a las 11:30 hora de .

Será el séptimo partido como titular en el torneo para el de Guachené, ratificando no solo la confianza que su técnico está depositando, sino también que pasa por su mejor momento desde la llegada al club azul.

La misión de Mina no es nada fácil pues al frente tendrá la ofensiva más efectiva del campeonato con 24 goles y pese a que el argentino Sergio Agüero será suplente, el tridente de ataque es para guardar respeto con Mahrez, Sterling y Gariel Jesús.

Además, cumple una discreta campaña con dos victorias, un empate y tres derrotas para sumar 7 puntos y ubicarse en el lugar 14 de la tabla, apenas tres puntos por encima de los puestos de descenso.

Para Colombia, el partido se podrá ver en vivo desde las 11:30 en la señal de ESPN 2.

