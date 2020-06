Yerry Mina seguirá ausente del Everton, no estará ante Norwich

Los pronósticos acertaron y en voz de Carlo Ancelotti se pudo confirmar cuándo regresará Yerry Mina a las canchas, como quiera que sigue recuperándose de su lesión y su evolución es bastante positiva.

El central, que tampoco estará este miércoles en el partido ante Norwich y viene de perderse el clásico ante , podría ser tenido en cuenta de nuevo hasta el próximo 1 de julio cuando los Toffees reciban al Leicester por la jornada 32 de la Premier League.

En un video publicado en las redes sociales del , Carletto anunció que espera contar tanto con Mina como con Fabian Delph para esa fecha, siempre y cuando sus recuperaciones sigan avanzando de buena manera como hasta ahora.

🤕 | @MrAncelotti says he has the same players available for #NOREVE , with no fresh injuries following Sunday's derby.



The boss hopes to have Yerry Mina and Fabian Delph back for #EVELEI on 1 July. pic.twitter.com/dWvt4pX37z