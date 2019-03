Yerry Mina mejora y le apunta a su regreso ante Newcastle

Llegan buenas noticias desde Inglaterra a cuenta de Yerry Mina , quien parece haber superado por completo sus molestias físicas, de las que no se supo mucho por el hermetismo de Everton , y ya le apunta a su regreso a los campos tras varias semanas de baja.

Al zaguero cafetero se le vio muy activo y motivado en la práctica de los Toffees este jueves, entrenando a la par de sus compañeros, como hace rato no lo hacía, y demostrando que está listo para ponerse los cortos.

