Yaya Toure olvida su retirada y seguirá jugando en el Qingdao Huanghai de China

El ex del Barcelona anunció que se retiraría en mayo pero una oferta de China le ha hecho cambiar de opinión.

Yaya Toure seguirá jugando al fútbol y olvida su idea de colgar las botas. El Qingdao Huanghai de ha anunciado este miércoles su fichaje como agente libre y ha presentado al jugador de 36 años como su nuevo fichaje.

El jugador había anunciado su retirada el pasado 10 de mayo por medio de su agente, Dimitry Seluk. El centrocampista dejó el Olympiacos después de solo jugar cinco partidos en diciembre del año pasado pero finalmente no será su última aventura en el fútbol profesional aunque ya no seguirá en Europa.



Seluk ya avisó en mayo que el jugador de 35 años es capaz de jugar aún a un alto nivel, pero su idea era empezar a formarse como entrenador, algo que tendrá que aplazar. "Yaya decidió terminar su carrera como campeón. El partido de despedida en el fue el verdadero final de su carrera como jugador. No solo en este equipo, sino en general. Yaya es uno de los mejores jugadores de África y tuvo una de las carreras más brillantes en la historia del fútbol africano. Por lo tanto, también debería dejar el fútbol bellamente, en la cumbre. Hablamos mucho sobre este tema. Por supuesto, cada jugador de fútbol quiere jugar el mayor tiempo posible", explicó Seluk a Sport24 sobre su supuesta retirada.