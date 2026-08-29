El marroquí Yasser Zabiri, delantero del Racing de Santander, guio a su equipo hacia su primera victoria de esta temporada en LaLiga española, después de anotar un triplete en apenas 21 minutos frente al Elche, la tarde de ayer viernes, en la tercera jornada, en un partido que terminó (3-2).

Zabiri, de 21 años y cedido por el Stade Rennes, participó como suplente en los dos primeros partidos de LaLiga frente al Villarreal y el Getafe, antes de ser titular por primera vez ante el Elche, y ofrecer su mejor actuación desde su llegada a España.

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El delantero marroquí abrió el marcador en el minuto 15, aprovechando un grave error del portero del Elche, Matías Dituro, que salió del área e intentó devolver el balón a ella, antes de fallar en su control. Y apenas cinco minutos después, Zabiri añadió el segundo gol cuando aprovechó un destacado pase en profundidad, y quedó solo ante la portería antes de rematar con su pierna izquierda en el minuto 20.

El marroquí completó su triplete en el minuto 36 de forma espectacular, tras anotar un gol con una potente chilena con su pierna izquierda, dando al Racing de Santander la ventaja por tres goles a cero.

Zabiri se incorporó al Stade Rennes el pasado invierno, procedente del Famalicão portugués por unos 10 millones de euros, pero no tuvo una gran oportunidad, ya que participó en solo 6 partidos de la liga francesa durante la temporada anterior, la mayoría como suplente y por minutos limitados, según la cadena "RMC" francesa.

A nivel internacional, Zabiri representa a la selección de Marruecos sub-23, con la que disputó dos partidos en los que anotó dos goles, además de haber formado parte de la selección marroquí campeona de la Copa del Mundo sub-20, en octubre de 2025.

El delantero marroquí espera que su experiencia con el Racing de Santander le brinde la confianza y la experiencia necesarias para regresar al Rennes el próximo verano con una imagen diferente, después de haber conseguido por fin una oportunidad de participar como titular y demostrar sus capacidades.

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