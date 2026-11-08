Yasser Al Qahtani, exestrella del fútbol saudí, reavivó la polémica sobre la política de fichajes en los clubes de la Roshn Saudi League, después de criticar a través de la plataforma "Thmanyah" la forma de gestionar varias incorporaciones extranjeras que no tuvieron su oportunidad dentro de los equipos, pese a haber sido fichadas para aportar un plus futbolístico.

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Al Qahtani puso el foco en la situación del francés Georges Elenikhina en el Al Ittihad, preguntándose por los motivos de su falta de protagonismo como titular, pese a que el club lo incorporó para aprovechar sus cualidades, antes de plantear un interrogante sobre el responsable de este asunto, al afirmar: "¿Quién asume este desorden administrativo?".

Las críticas del exjugador del Al Hilal se extendieron también al Al Ahli, citando el caso del brasileño Ricardo Mathias, que no tuvo oportunidad de jugar con el equipo antes de marcharse al Al Shabab en calidad de cedido, donde ofreció un nivel destacado que volvió a poner el foco sobre la decisión de haberlo fichado en primer lugar.

Al Qahtani consideró que casos como estos suscitan preguntas sobre los criterios de selección de los jugadores extranjeros y el grado de coordinación entre las direcciones y los cuerpos técnicos antes de cerrar los fichajes, especialmente cuando todo acaba con futbolistas fuera de los planes, pese a contar con la capacidad de ofrecer buenos niveles en otros equipos.

La relevancia de este asunto aumenta con el volumen de inversiones que los clubes saudíes inyectan en el mercado de fichajes, ya que la responsabilidad de la dirección no termina al cerrar las contrataciones, sino que se extiende a la elección de los elementos que se ajustan a las necesidades del equipo y a los planes de su entrenador, de manera que se garantice el máximo aprovechamiento futbolístico de cada operación.

Las declaraciones de Al Qahtani colocan al Al Ittihad y al Al Ahli ante interrogantes sobre la utilidad de algunos de sus fichajes, sobre todo ante el brillo de nombres que no tuvieron su oportunidad antes de marcharse o ser cedidos, de modo que la pregunta más importante sigue en pie: ¿por qué se gastan millones en jugadores que no encuentran su camino hacia el once titular?