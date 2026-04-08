El técnico alemán Matthias Jaissle, del Al-Ahli de Yeda, criticó airadamente el empate 1-1 ante Al-Fayha este miércoles en la 29.ª jornada de la Liga Roshen.

El encuentro estuvo marcado por la polémica, después de que el árbitro rechazara conceder dos penaltis a favor del Al-Ahli, el último de ellos a pocos segundos del final, lo que desató la ira de Jaissle y de los jugadores.

En la rueda de prensa posterior, el técnico afirmó: «Es difícil aceptar lo sucedido, sobre todo tras escuchar al cuarto árbitro pedir a nuestros jugadores que se centraran en la Copa de Asia y olvidaran la liga, lo que provocó gran indignación en el equipo».

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Y añadió: «Necesitaremos tiempo para aceptar este resultado y las circunstancias del partido, sobre todo tras el rechazo de dos penaltis claros antes del final».

Y concluyó: «Hoy sentimos que el partido nos ha privado de algunos derechos. Trabajamos duro para lograr éxitos y ganar títulos, pero decisiones como estas complican aún más nuestra tarea sobre el terreno de juego».



