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El delantero del Real Madrid Yan Diomande admitió que disfrutó mucho de su reencuentro con el RB Leipzig tras salir del banquillo y marcar un gol sensacional ante su antiguo equipo. El joven atacante puso la guinda a una actuación dominante en la Champions League que permitió al Real Madrid imponerse con comodidad.

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Diomande culmina la exhibición arrolladora del Madrid

El Madrid mantuvo su marcha imparable en la fase de grupos de la Champions League con una contundente victoria por 4-1 ante el Leipzig el miércoles por la noche. Aunque figuras consagradas como Kylian Mbappe y Arda Guler también marcaron, la noche fue de Diomande, que entró como suplente en la segunda parte para castigar a su antiguo equipo. El conjunto alemán había amenazado brevemente con remontar cuando T. Gomis puso el 3-1, pero el gol de Diomande en los últimos minutos acabó con cualquier esperanza de reacción de los visitantes.

El gol del delantero fue una muestra de calidad técnica que dejó claro por qué el gigante español tenía tanto interés en ficharlo de la Bundesliga. Al conectar con un balón difícil en los últimos minutos, combinó potencia y precisión para batir al portero y anotar el cuarto tanto del equipo de Jose Mourinho. Fue una definición certera que reflejó la superioridad del Madrid durante los noventa minutos en el Bernabéu y dejó al conjunto visitante sin apenas respuestas ante la profundidad ofensiva del vigente campeón.

La precisión técnica de la volea

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La jugada exigió decidir en una fracción de segundo: Diomande tuvo que medir el bote del balón bajo la presión de la defensa del Leipzig. En lugar de controlar para acomodárselo, optó por una solución más ambiciosa que le salió a la perfección. El atrevimiento del remate puso de manifiesto la confianza que atraviesa el joven atacante mientras se hace con un papel importante en una plantilla del Madrid repleta de estrellas.

«Mi gol no era fácil de marcar, desde luego, pero es bonito de ver. Me salió bien. Tuve que decidir si controlaba el balón o probaba suerte con una volea. Me alegro de que la volea saliera así», explicó Diomande.

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Un reencuentro sin incomodidad con el Leipzig

Enfrentarse a un antiguo club puede resultar intimidante o incómodo para un jugador, especialmente tan poco tiempo después de un traspaso sonado. Sin embargo, el futbolista del Madrid aseguró que se sintió completamente cómodo al medirse a quienes habían sido sus compañeros de vestuario en Alemania. Lejos de sentir la presión, disfrutó de la ocasión y de la oportunidad de reencontrarse con caras conocidas en el mayor escenario.

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«No fue raro jugar contra mis antiguos compañeros. De hecho, fue divertido. Todos fueron amables conmigo. Cuando estaba allí, yo era el más joven, y fue muy agradable volver a verlos esta noche», añadió.

La mirada puesta en El Clásico





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Con el compromiso europeo resuelto, la atención en la capital española se centra ya en el partido más importante del fútbol mundial. El Madrid se enfrentará este fin de semana al Barcelona en un duelo que podría tener importantes consecuencias para la lucha por el título de LaLiga. Para Diomande, la posibilidad de participar en una rivalidad tan legendaria es un sueño hecho realidad después de años viéndola desde lejos.

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Después de demostrar ante su antiguo equipo que puede soportar la presión de la Champions League, espera tener un impacto similar cuando todas las miradas se dirijan al duelo contra el Barcelona de Hansi Flick. «El Clásico es fantástico. Veía estos partidos de niño y me ilusiona participar en el de este fin de semana», concluyó el delantero. La afición del Madrid espera que su actual racha goleadora continúe en el gran duelo del fin de semana.