Las miradas de los aficionados al fútbol de todo el mundo se centran en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, que acogerá la esperada final del Mundial 2026 entre España y Argentina. El encuentro no solo define el título, sino que también marca un hito histórico por los récords que baten las jóvenes estrellas españolas.

Lamine Yamal y Pau Cubarsi, dos de los jugadores más jóvenes en ser titulares en una final, acaparan la atención y siguen escribiendo historia a pesar de su edad.

Según la red de estadísticas Opta, la lista de los jugadores más jóvenes que han sido titulares en una final del Mundial es la siguiente: Pelé (Brasil) – 17 años y 249 días (1958), Giuseppe Bergomi (Italia) – 18 años y 201 días (1982), Lamine Yamal (España) – 19 años y 6 días (final de 2026), Pau Kubarsi (España) – 19 años y 178 días (final de 2026), Kylian Mbappé (Francia) – 19 años y 207 días (final de 2018)».

España alcanzó la final tras vencer 2-0 a Francia en semifinales.

Argentina, por su parte, remontó 2-1 ante Inglaterra y busca su segundo título consecutivo.

Es la segunda final de España tras la de 2010, cuando ganó su único título.

Argentina juega su séptima final, la segunda seguida tras ganar en 2022, y mantiene su estatus de grande del fútbol.