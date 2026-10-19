A pocos días de la muy esperada gala de entrega del Balón de Oro de 2026, se ha anunciado al ganador de otro gran premio.

El prestigioso premio "Onze d'Or", que otorga cada año la revista Onze Mondial al mejor jugador de Europa y que constituye un pilar fundamental en el mundo del fútbol desde hace cincuenta años, ha desvelado a su protagonista.

Históricamente, este premio ha recaído en leyendas del juego como Michel Platini, Diego Maradona, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Didier Drogba, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

El sitio "Foot Mercato" señaló que este prestigioso premio se distingue por conceder a la afición un poder absoluto, ya que el ganador se elige exclusivamente mediante la votación del público en todo el mundo.

Y en la edición de 2026, los votantes tomaron una decisión clara e inequívoca: ¡Kylian Mbappé (27 años) se lleva el premio y se corona en el trono! El capitán de la selección francesa, que recientemente se convirtió en el nuevo rostro publicitario de la marca suiza "On" y que marcó un golazo contra el Sevilla el domingo por la noche, aplastó por completo a la competencia al obtener el 48,2 % de los votos, aventajando por un amplio margen a João Neves, jugador del Saint-Germain (11,9 % de los votos).

Una victoria aplastante que le permitió superar por una gran diferencia al organizador de juego del Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia (10,8 %), y a la joven promesa del Barcelona, Lamine Yamal (9,7 %), además de a los delanteros del Bayern Múnich, Harry Kane (4,4 %) y Michael Olise (2,9 %).

Con este gran triunfo, el delantero francés sucede a su excompañero Ousmane Dembélé, ganador del premio el año pasado, y disfruta de un arranque espléndido antes del anuncio del ganador definitivo del Balón de Oro.







