Los seleccionadores Luis de la Fuente (España) y Georgios Donis (Arabia Saudí) han anunciado la convocatoria para su partido en la fase final del Mundial 2026.
Ambos equipos se verán las caras hoy domingo en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta (Estados Unidos), en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.
De la Fuente recupera a Lamine Yamal en el once, tras empezar en el banquillo contra Cabo Verde (0-0).
También vuelven Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.
La alineación española es la siguiente:
- Portero: Unai Simón
- Defensa: Pedro Porro, Pau Kubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella
- Centrocampistas: Rodri, Dani Olmo, Pedri
- Delantera: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baína.
Por su parte, Donis optó por una defensa de tres centrales: Abdulilah Al-Omari, Hassan Tambakti y Ali Lajami.
En el medio campo situó a Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dossari y Musab Al-Juwair, y en ataque confió en Salem Al-Dossari y Firas Al-Buraikan.
El once saudí fue:
- Portero: Mohamed Al-Owais
- Defensa: Saud Abdulhamid, Abdulilah Al-Omari, Ali Lajami, Hassan Tembakti y Muteb Al-Harbi
- Centrocampistas: Musab Al-Juwair, Abdullah Al-Khaibari y Nasser Al-Dossari
- Delantera: Firas Al-Buraikan y Salem Al-Dosari.
Ambas selecciones llegan con un solo punto: Arabia Saudí empató 1-1 con Uruguay, mientras que España igualó 0-0 con Cabo Verde.
Ambos equipos se midieron una vez en un Mundial: en 2006, con victoria española 1-0 en la fase de grupos.