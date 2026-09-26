Yamal: todos saben que soy diferente y le pedí a mi padre que borrara mi foto con Messi

Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección española, siguió reafirmando sus grandes ambiciones, después de revelar su firme convicción de que lleva ya un tiempo rindiendo al nivel que lo habilita para competir por el Balón de Oro, asegurando que la conquista del título mundial y los éxitos que ha logrado no han reducido su deseo de conseguir más a nivel individual.

Yamal habló en una entrevista con el diario británico "The Guardian", recogida por "Marca" durante su primera concentración con la selección española tras la conquista de la segunda estrella, y en ella repasó su visión del fútbol, su manera de pensar dentro del campo, junto a sus ambiciones personales y la vida que ha moldeado su personalidad actual.

Yamal: disfrutaba hasta el pitido final

La estrella del Barcelona habló sobre el ambiente de la final del Mundial, asegurando que no quería que el partido terminara pronto, y dijo: "Estábamos en la final del Mundial, y yo quería seguir. Nunca pensé: que pite el final; estaba disfrutando".

Y aclaró: "El lateral es como un robot que intenta detenerme. Los robots son casi perfectos, pero el ser humano posee algo que el robot no tiene. El fútbol se ha vuelto mecánico, pero hay jugadores que tienen esa chispa especial".

Y añadió: "Intento jugar con los rivales y ponérselo difícil para que me traten de forma mecánica", en referencia a la manera en que fabricó la jugada que terminó en el gol de Ferran Torres ante Argentina.

La foto de Messi: "quería ser Lamine"

Yamal se refirió a la famosa foto en la que apareció de bebé junto a Lionel Messi, que permaneció en secreto durante 17 años a petición suya, asegurando que no quería que esa foto se convirtiera en una carga permanente de comparaciones.

Y dijo: "Le pedí a mi padre que la borrara de Facebook. Las comparaciones eran muy fáciles, y yo quería ser Lamine, no quería ser Messi".

Yamal: mi nivel me habilita para el Balón de Oro desde hace tiempo

Yamal no oculta sus ambiciones individuales, pues considera que ha llegado el momento de recibir el reconocimiento individual que cree merecer.

Y dijo: "Con toda sinceridad, no se trata solo de este año, pues llevo ya bastante tiempo rindiendo al nivel del Balón de Oro. Todo el mundo sabe que soy un jugador diferente".

Estas declaraciones llegan en medio de las grandes ambiciones que manifiesta el jugador de 19 años, después de convertirse en una de las mayores estrellas del fútbol mundial a una edad muy temprana.

El pasado difícil, fuente de la fortaleza de Yamal

A pesar de los grandes éxitos que ha logrado a una edad temprana, Yamal asegura que su crianza en el barrio de Rocafonda lo ayudó a mantener su humildad y le dio una perspectiva diferente de la vida, alejada de la fama del fútbol.

Y dijo: "En el fútbol no hay miedo. Vi a mi madre luchar para que yo pudiera jugar, y vi a mi padre recoger chatarra en las calles para que yo pudiera comer. Eso es el miedo. Ahora, si necesito ayudar a mi familia, puedo hacerlo".

Por esta razón, Yamal se niega a que sus éxitos lo empujen a la soberbia, y dijo: "Nunca diré: ¿quién eres tú? Yo he ganado el Mundial. Esa mentalidad solo la tienen las personas estúpidas. Sé que el fútbol representa solo el 0,000001 % de la vida".

Entre la calle y la academia del Barcelona

Yamal considera que su estilo de juego es el producto de una mezcla entre el fútbol que aprendió en las calles del barrio y el que adquirió dentro de la academia del Barcelona.

Y aclaró: "El Barcelona te da el control y la inteligencia futbolística. En el parque no hay inteligencia futbolística, vas a enfrentarte a tu rival y luego regresas. Yo tengo ambas cosas juntas".

Y sobre el secreto de su relación con el juego, dijo: "Yo no juego por dinero, juego por diversión. Cuando recibo el balón y siento que la gente se levanta de sus asientos en el estadio, te sientes más fuerte que cualquier otra persona. Te sientes como Superman o Spiderman".