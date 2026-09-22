Yamal sobre el Balón de Oro: todos conocen mis puntos fuertes, y recuerdo a este dúo cuando pienso en el premio

Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección española, volvió a hablar sobre sus posibilidades de competir por el Balón de Oro, asegurando que el premio no debería depender únicamente del número de goles o de los títulos que un jugador consigue a lo largo de la temporada.

Yamal, en una entrevista con el diario francés "L'Équipe", habló sobre sus principales puntos fuertes, que considera suficientes para situarlo entre los candidatos al prestigioso galardón, señalando que sus estadísticas y títulos, junto a su particular manera de entender y disfrutar el fútbol, representan factores importantes en su candidatura.

La estrella del Barcelona considera que el Balón de Oro no debe ir necesariamente al jugador que marca más goles o que cosecha la mayor cantidad de títulos durante la temporada, explicando que el premio también debe valorar a los jugadores capaces de marcar la diferencia con su talento, de entretener a la afición y de ofrecer un estilo de fútbol que deja un impacto especial.

Yamal declaró, según recogió el diario español "Marca" este martes: "El Balón de Oro, como he dicho, es el premio que se otorga al mejor jugador del año, al jugador excepcional, al que disfrutas viéndolo jugar, hasta el punto de que podrías ver un partido entero solo por él. Creo que ese es el significado de jugador excepcional. No se trata del número de goles que marca ni de nada por el estilo".

Yamal recurrió a dos de las mayores estrellas del fútbol que para él representan el verdadero significado de un jugador capaz de competir por el Balón de Oro: Lionel Messi y Ronaldinho.

Y dijo en este sentido: "Cuando pienso en el Balón de Oro, me acuerdo de Messi o de Ronaldinho. Eran jugadores diferentes, y te hacían sonreír cuando los veías jugar".

Yamal define sus puntos fuertes

El joven extremo aclaró: "Creo que toda la afición conoce mis puntos fuertes. Salto al campo, disfruto, juego bien y juego a mi manera. Y por suerte, también he logrado ganar muchos títulos con el Barcelona, y por encima de todo he ganado el título más importante, que es la Copa del Mundo, con la selección de mi país. Pero más allá de todo eso, creo que mi estilo de juego es mi mayor punto fuerte, y es lo que me hace diferente".

Yamal también subrayó la importancia del éxito colectivo del equipo a la hora de reforzar las posibilidades de cualquier jugador de competir por el premio, diciendo: "Creo que todo eso me convierte en un buen candidato. Al final, esto es muy importante, porque además de ser un buen jugador, creo que el mejor jugador es siempre el que hace ganar a su equipo. Cuando tu equipo gana, todos destacan más, y todos brillan más".

La estrella del Barcelona habló también sobre el momento que vive con el club y con la selección española, diciendo: "Gracias a Dios, llevamos un año cosechando victorias con la selección nacional. Y con el Barcelona también estamos ganando. Estamos muy contentos y queremos seguir ganando. Y yo personalmente estoy muy feliz".

Está previsto que el ganador del Balón de Oro se anuncie el lunes 26 de octubre en la capital británica, Londres.

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