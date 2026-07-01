Yamal: Si pudiera volver atrás, elegiría España antes que Marruecos... y apostaría por la victoria de los Leones

Lamine Yamal, estrella de la selección española, afirma que no se arrepiente de haber elegido representar a España en lugar de Marruecos y que repetiría la decisión.

Posee la doble nacionalidad marroquí y española, pero eligió vestir la camiseta europea, decisión que generó polémica en 2023.

Con la camiseta española brilló en la Euro 2024 y ahora disputa su segundo gran torneo: el Mundial 2026.

Volvió a mencionar los cánticos ofensivos que escuchó en un amistoso contra Egipto.

En una entrevista con «El Larguero» de «Cadena SER», Yamal admitió: «Hubo cánticos contra los musulmanes que molestaron a todos, senegaleses, marroquíes y españoles musulmanes. Pero no me arrepiento y, si pudiera, volvería a elegir España. No me gusta generalizar, porque esos cánticos no representan a todo el pueblo español».

Sus palabras llegan antes del duelo contra Austria de este jueves en la ronda de 32, mientras Marruecos, tras eliminar a Holanda, se prepara para enfrentar a Canadá en octavos.

Podría enfrentarse a Marruecos en semifinales si ambos equipos avanzan.

Sorpresas del Mundial

Yamal admitió que vive su sueño mundialista: «No puedo quejarme, estar aquí es un sueño. Disfruto cada momento y espero las eliminatorias. La fase de grupos es solo un paso, sobre todo con tantos terceros clasificados; ahora empieza el torneo de verdad».

Sobre las mayores sorpresas del torneo, mencionó a Paraguay: «Esperaba que Marruecos ganara a Holanda; de hecho, até aposté con mis amigos por ello, y preveía un empate seguido de la clasificación de Marruecos en la tanda de penaltis. En cuanto a la sorpresa de Paraguay, fue la mayor para mí, ya que pensaba que Brasil se impondría a Japón, a pesar de que me gusta mucho la selección japonesa».

Destacó que Marruecos, Costa de Marfil y Ecuador han sido las selecciones que más ha disfrutado viendo, reafirmó su admiración por Japón y reconoció su interés por Argentina gracias a Messi, además de destacar la calidad del grupo francés.

«He madurado más»

Sobre su evolución personal, añadió: «Espero haber madurado. Hace dos años tenía dieciséis; es normal que haya cambiado. En el vestuario la mayoría tiene familia e hijos, una vida estable».

Por la noche siento nostalgia y miro fotos mías con mi madre llevándome a los entrenamientos, y con mi padre y mis amigos en el tren. Echo de menos a mi familia, a mi padre, a mi abuela y a mi primo, pues todos me ayudaron a llegar hasta aquí. Nos enviamos fotos cada noche y eso me da fuerza. En el último Mundial veía los partidos de España en el colegio, así que ahora doy todo».

Cómo lidiar con la fama

Yamal admite que intenta tomarse con calma el interés del público, sobre todo el de los niños, y explica: «A veces se repite la misma situación con las mismas personas, así que les pido amablemente que me dejen un rato para estar con mi hermano, pero los entiendo porque son niños».

A pesar de la fama que disfruta a sus dieciocho años, subrayó que las presiones que vivieron sus padres fueron mucho mayores, y dijo: «Mi madre me tuvo a los dieciséis años, y mi padre trabajaba con todas sus fuerzas para darnos de comer; esas son las verdaderas presiones. En cuanto a mí, solo intento hacer felices a los aficionados españoles. A veces desearía tomar un café con mi familia sin que nadie me reconozca, pero no me quejo: ambas vidas son maravillosas».

El secreto de su éxito

Yamal explicó que disfrutar del fútbol es el secreto de su rendimiento y añadió: «Algunos jugadores necesitan mucha concentración, pero yo solo necesito estar feliz y jugar libre; así rindo al máximo. Los partidos de la fase de grupos los usé para recuperar mi nivel, pero ahora daré el 100 % y lucharé por cada balón».

Valoración del rendimiento de España

El jugador del Barcelona admitió que la selección aún no mostró su mejor nivel: «Todos esperábamos más de nosotros, pero nos enfrentamos a selecciones muy distintas a las europeas. El partido contra Arabia Saudí fue bueno, el de Cabo Verde fue el primero y el tercero resultó muy complicado por las constantes interrupciones».

Y añadió: «Demostraremos que somos la mejor selección. Todavía no hemos jugado un partido perfecto; incluso contra Uruguay podríamos haber ganado 3-0. Queremos recuperar la rapidez en la circulación del balón y volver a nuestro estilo. Somos la única selección a la que se le exige ganar y jugar bien, mientras que a las demás les basta con triunfar. Cuando alcancemos nuestro nivel, será muy difícil detenernos».

Advertencia sobre Austria

Sobre Austria, añadió: «Destacan por la fuerza, el juego aéreo, el balón parado y los saques de banda. No nos atacarán a campo abierto, así que debemos tener cuidado. Si somos más agresivos, ganaremos, porque con la posesión somos los mejores».

Reconoció que caer ante Austria sería un fracaso: «Para mí y para todos; quien diga lo contrario miente».

El camino hacia el título

Reconoció que había consultado el cuadro del torneo y añadió: «Me alegro, porque quien quiera ganar el Mundial debe derrotar a las mejores. No importa que el camino sea fácil si en la final te enfrentas a un equipo que ha eliminado a todos los demás. Confío en mi equipo, pero el fútbol está lleno de sorpresas, y Paraguay es un buen ejemplo».

Messi y Ronaldo

Sobre los jugadores que más le han llamado la atención, dijo: «Lionel Messi, por supuesto; todo el mundo sabe quién es, pero sigue sorprendiéndome. También me han gustado Vinícius Júnior y Sibari».

Y, risueño, admitió que no se ve alcanzando lo logrado por Messi y Cristiano: «No me veo llegando a eso; quizá el tiempo no me dé la oportunidad, porque lo suyo es excepcional».

Un mensaje a la afición

Yamal envió un mensaje a la afición: «Si pensara que vamos a ser eliminados, lo diría. Podemos jugar mucho mejor. Confíen en nosotros: el jueves ganaremos y lucharemos en todos los partidos».

Sobre Nico Williams

Sobre su compañero Nico Williams bromeó: «Ya superó la etapa de desarrollo y se hizo mayor (risas). Tiene veinticuatro años y ha madurado».

Mensaje a Julián Álvarez

Yamal cerró hablando del futuro de Julián Álvarez, vinculado al Barcelona este verano.

“Ahora no pienso mucho en el mercado, pero espero que venga porque es un jugador fantástico. Si llega, lo recibiremos con los brazos abiertos: se unirá al mejor club, a la mejor afición y, para mí, a la mejor ciudad del mundo. Si estuviera en su lugar, tomaría la misma decisión. Lo esperamos si quiere venir”.