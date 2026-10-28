Yamal sexto y Olise mejor que él: las polémicas elecciones del representante de Australia en la votación del Balón de Oro

El voto del periodista australiano Daniel Garb en el Balón de Oro 2026 llamó la atención tras revelar su lista de elecciones, que incluyó algunas decisiones destacadas, en primer lugar la de situar a Lamine Yamal en el sexto puesto, por detrás de Michael Olise, pese a la posición que ocupó la estrella española en la carrera por el premio.

Garb es el representante de Australia en la votación del Balón de Oro desde el año 2018, y describió la edición de este año como la más difícil de todas, debido a la complejidad de elegir entre los candidatos, en medio del impacto del Mundial y de las diferentes circunstancias de los jugadores con sus clubes.

Garb reveló, según una entrevista con la plataforma australiana Football360, que eligió al inglés Harry Kane en el primer puesto, por delante del francés Kylian Mbappé, que quedó segundo en su lista, justificando su decisión por la diferencia goleadora entre ambos jugadores.

El periodista australiano explicó que los goles no fueron el único criterio en su valoración, pero consideró que la diferencia, que alcanzó unos 15 goles, fue decisiva para inclinar la balanza a favor del delantero del Bayern Múnich.

Añadió que pasó mucho tiempo eligiendo entre Kane y Mbappé antes de tomar su decisión final, señalando que reducir la diferencia goleadora entre ambos en unos cinco a diez goles podría haber cambiado su decisión en favor de la estrella francesa.





Messi tercero y Rodri cuarto

El argentino Lionel Messi quedó en el tercer puesto dentro de las elecciones de Garb, por delante del español Rodri, que quedó cuarto, pese a que este último ganó el premio al mejor jugador del Mundial.

Situar a Michael Olise en el quinto puesto, por delante de Lamine Yamal, que ocupó el sexto, fue uno de los detalles más llamativos de la lista de Garb, especialmente ante la fuerte competencia entre las principales estrellas de la generación actual.

La lista también incluyó al georgiano Khvicha Kvaratskhelia en el séptimo puesto, al noruego Erling Haaland octavo, al español Pau Cubarsí noveno y al inglés Jude Bellingham décimo.

Sus elecciones en los demás premios.

En cuanto a la categoría del premio al mejor portero, Garb eligió al español Unai Simón en el primer puesto, por delante de su compatriota David Raya, mientras que el caboverdiano Vozinha quedó en el tercer puesto.

En el premio al mejor entrenador, situó al español Luis de la Fuente en el primer puesto, por delante de Mikel Arteta, entrenador del Arsenal.

Y a nivel del premio al mejor club, Garb eligió al Arsenal en el primer puesto, por delante del Paris Saint-Germain.











