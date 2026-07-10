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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Yamal se une a Bouadi y Pelé en una lista histórica del Mundial

L. Yamal
España vs Belgium
España
Belgium
World Cup
A. Bouaddi
España
Bélgica
EE. UU.
Marruecos

El jugador del Barcelona siguió siendo titular con «La Roja»

Lamine Yamal, con 18 años y 362 días, es el tercer jugador más joven en disputar unos cuartos de final de un Mundial, tras el España-Bélgica del viernes en el Mundial 2026.

Con 18 años y 362 días, se sitúa tercero en la lista de los más jóvenes en disputar esta ronda.

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Solo le preceden la leyenda brasileña Pelé, que jugó con 17 años y 239 días en 1958, y el marroquí Ayub Bouadi, quien lo hizo con 18 años y 280 días en este mismo torneo.

La selección española alcanzó los cuartos tras vencer 3-0 a Austria en la ronda de 32 y 1-0 a Portugal en octavos.


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