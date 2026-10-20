El Lamine Yamal, estrella del Barcelona, reveló los detalles de su relación con sus raíces africanas y sus recuerdos de su única visita a la ciudad de Bata, en Guinea Ecuatorial, afirmando su deseo de regresar a ella. También habló de la relación con sus padres y del papel que desempeñó su madre en su vida durante su infancia.

Según el diario español "Sport",Yamal habló de su infancia, su familia y sus orígenes en el documental elaborado por el canal 3Cat titulado (Revolución 304), rememorando sus recuerdos en la localidad de Rocafonda, donde creció, y desvelando facetas de su vida más allá de los terrenos de juego.

Yamal es uno de los principales candidatos a ganar el Balón de Oro de 2026, tras firmar una temporada excepcional en la que conquistó los títulos de LaLiga, la Supercopa de España y el Mundial.

Y pese a la reñida competencia por el premio, el jugador, que luce el dorsal número 10 con el Barcelona, confía en su capacidad de llevárselo en la gala prevista para celebrarse en el teatro London Palladium, en la capital británica, Londres.

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El camino del joven extremo hasta el primer equipo del Barcelona no fue fácil, pues vivió una infancia complicada, aunque siempre contó con el apoyo de sus padres, Mounir Nasraoui y Sheila Ebana.

Yamal creció en el barrio de Rocafonda, uno de los más conocidos de la ciudad de Mataró, y dijo en el documental: "Cuando era pequeño, todo lo que tenía era Rocafonda, porque allí viven mi abuela, mis primos y todos mis amigos".

El padre de Yamal es de ascendencia marroquí, pero llegó a Cataluña en busca de una nueva vida.

El jugador reveló la naturaleza de la relación con su padre, al afirmar: "Mi padre es muy joven, hasta el punto de que puedo tratarlo como un amigo, un padre y todo para mí. Lo veo a diario o hablo con él todos los días. Voy a su casa a jugar con él a la PlayStation, o viene a hablar con mis amigos, y salimos a comer y hacemos muchas cosas juntos".

Yamal: quiero volver a Bata

Por su parte, la madre de Yamal es de Guinea Ecuatorial, concretamente de la ciudad de Bata, que el jugador visitó cuando era niño.

Yamal dijo sobre aquella visita: "Fui allí cuando tenía siete años, y solo la visité una vez, pero quiero volver, y eso es lo que realmente deseo".

Y agregó: "Recuerdo que me hice una foto allí, pero no me gustaba hacerme fotos cuando era pequeño, y mi madre me obligó a ello, porque decía que la foto sería un bonito recuerdo cuando creciera".

El dueño del dorsal número 10 del Barcelona reveló, durante el documental (Revolución 304), que aquella foto representa un recuerdo excepcional para él, explicando: "Es la única foto que le permití hacerme, y es la única foto que tengo. Es un bonito recuerdo de mis orígenes, de mi tierra y de la tierra de mi madre. Espero con muchas ganas volver".

Sobre lo que más heredó de sus orígenes guineanos, Yamal dijo que es la alegría, explicando: "Creo que soy una persona alegre, y sonrío casi todo el tiempo".

Yamal concluyó sus declaraciones elogiando a su madre, a la que consideró una de las figuras más influyentes en su vida durante su infancia, al afirmar: "Mi madre fue uno de mis referentes cuando era pequeño, porque para mí era una persona responsable, respetuosa y trabajadora. Y siempre hablaba conmigo en cuanto volvía a casa, incluso si se sentía cansada".







