¿Yamal? ¿Quién es? No lo conozco: un jugador del Galatasaray se burla de la estrella del Barcelona

Mario Lemina, centrocampista del Galatasaray turco, ha generado una gran polémica antes del enfrentamiento ante el Barcelona en la Champions League, después de que volvieran a la actualidad unas declaraciones suyas anteriores sobre la joven estrella española Lamine Yamal, que no fueron bien recibidas por la afición del conjunto catalán, ya que prefirió a su compañero de equipo Leroy Sané antes que a la promesa emergente del Barcelona.

Las palabras del internacional gabonés se produjeron en una entrevista realizada en agosto de 2025, cuando se le preguntó quién era, en su opinión, el mejor jugador entre el extremo alemán Sané y Lamine Yamal, y sorprendió a todos con una respuesta contundente: "¿Quién es Lamine Yamal? No lo conozco. Yo conozco a Sané".

Y aunque han pasado meses desde esa declaración, la cercanía del duelo entre el Barcelona y el Galatasaray la ha devuelto al centro de atención, después de que el vídeo se volviera a difundir por las redes sociales, especialmente entre los aficionados del club español, que consideraron que las palabras de Lemina menospreciaban el valor y el talento de Yamal, teniendo en cuenta el lugar que el joven jugador ha alcanzado en el fútbol europeo.

No ha quedado claro si el centrocampista del Galatasaray pronunció esas palabras en broma o si buscaba provocar deliberadamente a la afición del Barcelona, pero la comparación que estableció entre Sané y Yamal ha cobrado una relevancia adicional ante la gran evolución que ha experimentado la trayectoria del extremo español, convertido en una de las mayores promesas del continente europeo.

Parece que Lemina quiso mostrar con su respuesta su apoyo a Sané, con quien comparte vestuario en el Galatasaray, pero sus declaraciones se han convertido en un nuevo motivo de debate antes del duelo europeo, añadiendo más emoción al encuentro, en un momento en el que todas las miradas se dirigen al resultado que arrojará el partido entre ambos equipos.