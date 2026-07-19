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Karim Malim

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Yamal pasa a la historia gracias a la Eurocopa y al Mundial

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. Yamal
España
Argentina
EE. UU.
Brasil
Francia

Lamine vence al tiempo... y entra en la historia de las finales

El mundo tiene los ojos puestos en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, donde España y Argentina disputan la final de la Copa del Mundo 2026. Más allá del título, la cita permite a la joven estrella española Lamine Yamal seguir haciendo historia.

Según la red de estadísticas Opta, el jugador de 19 años se convirtió en el primer futbolista que disputa una final de la Eurocopa y una final del Mundial, mientras aún es adolescente.

España llegó a la final tras vencer 2-0 a Francia y busca su segundo título mundial.

Argentina, por su parte, remontó 1-0 ante Inglaterra y ganó 2-1, logrando el pase a la final.

Es la segunda final de España tras la de 2010, cuando ganó su único título al vencer a Holanda.

Argentina juega su séptima final, la segunda seguida tras ganar en 2022, y busca el cuarto título. España quiere recuperar la gloria tras 16 años.

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