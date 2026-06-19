Lamine Yamal, estrella de España, confirmó que aún se recupera de su lesión con el Barcelona y es duda para el partido contra Arabia Saudí en el Mundial 2026.

El partido, programado para el domingo en el Grupo 8, se ha vuelto clave para España tras su tropiezo ante Cabo Verde en la primera jornada.

Entró en el último tercio del debut, pero no evitó el tropiezo ante Cabo Verde.

En una entrevista con RTVE admitió: «No creo que esté preparado para jugar un partido completo. Todavía es muy pronto, no hay por qué precipitarse».

Y añadió: «Sigo en fase de adaptación, no es el momento adecuado para jugar los 90 minutos completos, pero puedo participar en los minutos que el entrenador considere oportunos».

Reconoce que la lesión le causó mucha inquietud antes del torneo.

“Cualquier jugador, al final de la temporada, piensa en el Mundial al lesionarse y también en su club, pero el torneo sigue en su mente. Por suerte, los médicos me aseguraron que llegaría a punto y aquí estoy, muy feliz”, afirmó.

Nico Williams está mejor que yo.

Sobre Nico Williams, afirmó que su compañero está en mejor forma física.

“Nico está en mejor forma que yo ahora. No hay que precipitarse: tenemos una selección fantástica con jugadores de gran nivel, así que hay que mantener la calma”, añadió.

Sobre su gran popularidad en Estados Unidos, afirmó que lo vive con naturalidad y que no le afecta en su concentración.

Sobre su popularidad en la Copa América, asegura que lo vive con naturalidad y que no afecta a su concentración.

«Lo llevo con calma; no es nuevo para mí. Sé cuál es mi sitio dentro y fuera de España. Siempre doy lo mejor de mí, que es lo que la gente espera», añadió.

Y concluyó: «Si tu foto aparece en uno de los edificios de aquí, es porque eres capaz de ofrecer cosas dentro del campo que gustan a la afición y hacen que disfruten viéndote jugar».