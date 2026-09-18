Yamal no está impresionado por su compañero en el Barça: «No tenía ni idea...»

Lamine Yamal ha realizado unas llamativas declaraciones sobre Marcus Rashford en una entrevista con Movistar. El atacante aseguró que Rashford no tenía ni idea de lo que significaba jugar un Clásico.

La temporada pasada, Yamal jugó junto a Rashford en el FC Barcelona. El inglés fue cedido por el Manchester United al gigante español.

Yamal señaló en su conversación con Movistar que, en un primer momento, no le impresionó la intensidad con la que Rashford jugó el partido contra el Real Madrid.

“Recuerdo que miraba a Rashford durante su primer Clásico y no me impresionó su intensidad. No sabía lo que era jugar este partido”, comenzó el extremo de diecinueve años.

“No fue hasta la segunda vez que jugamos contra ellos aquella temporada cuando lo entendió. Marcó un gol de falta y jugó con una intensidad completamente distinta”, añadió Yamal.

“Si vienes de La Masia (cantera del FC Barcelona, ndr.), sabes lo que significa un partido contra el Real Madrid. Es una batalla pura”, concluyó.