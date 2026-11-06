Cuando el Barcelona visite el estadio Wanda Metropolitano el próximo domingo, todas las miradas estarán puestas en un solo jugador.

No en Raphinha, sino en un chico que todavía no ha cumplido los veinte, pero que se ha convertido en el número más difícil de toda Europa. Se llama Lamine Yamal, y su lema esta temporada es: nadie fabrica goles como yo.

El Barcelona visita al Atlético de Madrid en uno de los partidos más importantes de la temporada, no solo porque su rival es uno de los principales candidatos al título, sino también porque el liderato de la Liga está en juego.

El conjunto blaugrana encabeza actualmente la clasificación con dos puntos de ventaja sobre el equipo de Simeone, y sabe que necesita ganar o empatar para mantener su liderato. Una victoria del Atlético lo relegaría al segundo puesto, y el Real Madrid podría igualar su puntuación.

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24 goles: el mejor de Europa sin discusión

Lamine Yamal es uno de los jugadores que podrían tener un papel decisivo, pues, junto a Raphinha, se ha convertido en uno de los delanteros más destacados del conjunto blaugrana. Desde el inicio de la temporada, Yamal ha mostrado un nivel extraordinario, y sus estadísticas así lo confirman.

El delantero ha marcado 13 goles y ha dado 11 asistencias en LaLiga y en la Liga de Campeones. En otras palabras, ha participado él solo en 24 goles del total del equipo, es decir, más de un tercio, según las estadísticas de "Marca".

Nadie en Europa posee cifras comparables a las de Lamine. Su rival más cercano es su compañero Raphinha, que tiene 22 goles y asistencias. No hay ningún delantero europeo destacado al nivel de Lamine.

En tercer lugar de la lista aparece Mbappé, que cuenta actualmente con 19 goles, seguido en la clasificación por otros dos delanteros, Harry Kane y Haaland, que tienen 16 y 14 goles respectivamente.

Lamine llega al estadio Wanda Metropolitano con la intención de prolongar su racha goleadora, pues ha anotado cinco goles en los últimos cinco partidos, a un promedio de un gol por encuentro.

Lamine es uno de los jugadores a los que rara vez se les da descanso. Flick, en el mejor de los casos, le concede unos pocos minutos de respiro en las fases finales de los partidos, pero es un titular habitual. Por ello, es el jugador del Barcelona que más minutos ha disputado.

Acumula actualmente 1.263 minutos, por delante de Joan García (1.216), Cubarsí (1.052) y Pedri (1.023). Estos son los únicos jugadores que han superado los 1.000 minutos esta temporada.

Récords y el Trofeo Kopa

No es de extrañar que el jugador reciba elogios generalizados. Pues, aunque no ganó el Balón de Oro, que finalmente fue a parar a Harry Kane, sí fue elegido como mejor jugador joven por tercera vez y obtuvo el Trofeo Kopa.

Además, hace unos días arrebató a Mbappé el récord de mayor número de goles en la Liga de Campeones para un jugador menor de veinte años.

El jugador del Real Madrid había marcado 13 goles, mientras que Lamine ya cuenta con 14, y todavía le queda una temporada entera para ampliar esa cifra, pues cumplirá los veinte años el próximo verano.

Hans Flick dijo hace unos días, destacando su excelente nivel desde el inicio de la temporada: "Lamine, en mi opinión, es el mejor jugador del mundo actualmente. Estoy muy contento con su rendimiento, tiene una moral muy alta y, cuando está plenamente concentrado, su rendimiento es excepcional".

El Barcelona necesitará a su delantero en su mejor versión ante el Atlético de Madrid el próximo domingo; porque en el partido por el liderato no basta con ser bueno: hay que ser Lamine Yamal.