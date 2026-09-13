"Yamal es más refinado que Mbappé": Mehdi Benatia irrumpe en la polémica del Balón de Oro con fuertes declaraciones

El marroquí Medhi Benatia, exdirector deportivo del Olympique de Marsella, dio su opinión sobre la polémica en torno al Balón de Oro 2026.

En una entrevista con la revista "France Football", Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, aseguró que merece ganar el Balón de Oro.

Estas declaraciones desataron intensos debates en toda Europa y le acarrearon duras críticas.

Y mientras las opiniones se dividían en torno al asunto, Medhi Benatia hizo unas declaraciones este domingo sobre el tema.

El nuevo analista del canal "Canal Football Club" quiso explicar por qué no le gustaron las declaraciones del delantero del Real Madrid.

Benatia dijo: "Soy un gran admirador de Kylian, y él lo sabe. Pero no me gustó su entrevista. Está claro que posee un amplio conocimiento del fútbol, y eso me gusta. Pero preferí la declaración de Lamine Yamal, por ejemplo".

Y añadió: "Pese a su corta edad, lo encontré más elegante. No cuestiono al jugador. Estará presente Kvaratskhelia, así como Ousmane Dembélé, que fue decisivo en todos los grandes partidos. Marcó 6 goles en el Mundial".

Y prosiguió Medhi: "Si Kylian gana el Balón de Oro, no me sorprenderé. Terminó la temporada como máximo goleador de la Liga de Campeones. No necesita decirlo, sobre todo teniendo en cuenta que mantiene una buena relación con los demás jugadores competidores. Es algo un poco extraño".

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La capital inglesa, Londres, acogerá la gala de entrega del Balón de Oro el 26 de octubre de 2026, en un evento que se celebra por primera vez en la historia del premio en la capital británica, en medio de una expectación mundial por conocer la identidad del jugador que se sentará en el trono del fútbol mundial y se hará con el premio individual más importante del deporte.

La revista France Football había anunciado, en colaboración con la UEFA, una lista con 30 candidatos al premio.