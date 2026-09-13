"Yamal es más elegante que Mbappé": Mehdi Benatia irrumpe en la polémica del Balón de Oro con fuertes declaraciones

El marroquí Medhi Benatia, exdirector deportivo del Olympique de Marsella, ha dado su opinión sobre la polémica en torno al premio del Balón de Oro 2026.

En una entrevista con la revista "France Football", Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, explicó que merece ganar el Balón de Oro.

Estas declaraciones provocaron intensos debates en toda Europa y le acarrearon duras críticas.

Y mientras las opiniones se dividían en torno a esta postura, Medhi Benatia hizo unas declaraciones este domingo sobre el asunto.

El nuevo analista del canal "Canal Football Club" quiso aclarar por qué no le gustaron las declaraciones del delantero del Real Madrid.

Benatia dijo: "Soy un gran admirador de Kylian, y él lo sabe. Pero no me gustó su entrevista. Está claro que posee un amplio conocimiento del fútbol, y eso me gusta. Sin embargo, preferí las declaraciones de Lamine Yamal, por ejemplo".

Y continuó: "A pesar de su corta edad, lo encontré más elegante. Yo no discuto al jugador. Estará presente Kvaratskhelia, y también Ousmane Dembélé, que fue decisivo en todos los grandes partidos. Marcó 6 goles en el Mundial".

Y añadió Medhi: "Si Kylian gana el Balón de Oro, no me sorprenderé. Terminó la temporada como máximo goleador de la Champions League. No necesita decirlo, sobre todo porque mantiene una buena relación con los demás jugadores que compiten por el premio. Es algo un poco extraño".

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La capital inglesa, Londres, acogerá la gala de entrega de los premios del Balón de Oro el 26 de octubre de 2026, en un evento que se celebra por primera vez en la historia del premio en la capital británica, en medio de una expectación mundial por conocer la identidad del jugador que se sentará en el trono del fútbol mundial y se llevará el premio individual más importante del deporte.

La revista France Football había anunciado, en colaboración con la UEFA, una lista que incluía a 30 candidatos al premio.