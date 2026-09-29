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Abobakr El Mokadem
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"Yamal el héroe": un hecho sin precedentes en 106 años para España ante Croacia

España vs Croacia
España
Croacia
UEFA Nations League A
L. Yamal
España
Croacia

Gran resplandor español

El partido entre España y Croacia, disputado esta noche de martes, fue testigo de un acontecimiento sin precedentes en la historia de "La Roja", que se extiende por más de 100 años.

Lamine Yamal, estrella del Barcelona, marcó el primer gol de España frente a Croacia, durante el encuentro que enfrentó a ambas selecciones esta noche, en la segunda jornada de la Liga de Naciones de Europa.

El gol llegó en el minuto 2, tras una jugada destacada de España, que ya había vencido a Inglaterra en la primera jornada por 3-2, partido en el que Lamine también marcó el primer gol en el minuto 2.

La cuenta "Mister Chip" en "X", especializada en estadísticas, señaló: "A los 104 segundos Lamine Yamal marcó en Wembley, y en el segundo 70 volvió a marcar frente a Croacia esta noche".

Y añadió: "España marcó en los dos primeros minutos, en dos partidos consecutivos, por primera vez en 106 años de historia de la selección de La Roja".



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