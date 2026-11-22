El Barcelona no solo se llevó una vibrante victoria ante el Villarreal, sino que además se vio en el centro de una tormenta arbitral tras un partido que terminó 3-2. Defensa Central, medio conocido por su línea madridista, lanzó duras críticas y acusó al conjunto catalán de haberse beneficiado de decisiones arbitrales polémicas que le dieron ventaja en su camino hacia los tres puntos.
El medio madridista cargó contra el árbitro Alejandro Hernández Hernández y contra el VAR, al considerar que el Barcelona se benefició de un penalti inmerecido por una caída de Lamine Yamal dentro del área, antes de verse favorecido por otra decisión polémica en la segunda parte, ya que su primer gol llegó tras un saque de esquina que, a juicio del medio, nunca debió concederse.
Según el relato de Defensa Central, una de las jugadas más polémicas se produjo en el minuto 19, cuando Yamal cayó dentro del área tras una entrada de Tani Oluwaseyi. El jugador del Barcelona reclamó penalti entre las protestas de los futbolistas del Villarreal.
El VAR, a cargo de Guillermo Cuadra Fernández, intervino y llamó al colegiado para que revisara la acción, tras lo cual decretó penalti a favor de los locales.
El medio madridista no dudó en cuestionar la decisión. Consideró que Yamal exageró su reacción para buscar una falta que no merecía, llegó a calificar lo ocurrido como un intento de simulación dentro del área y criticó la intervención del VAR en beneficio del Barcelona.
Sin embargo, la paradoja es que el joven futbolista no aprovechó el regalo arbitral, ya que falló la pena máxima con un disparo que se marchó junto al poste, pese a haber logrado engañar al portero Peter Gulácsi.
Las críticas se intensificaron cuando el partido volvió a acaparar el foco en la segunda mitad, después de que Gerard Martín marcara el primer gol del Barcelona en el minuto 56, al aprovechar un rechace en el poste tras un disparo de João Cancelo.
Ahí, Defensa Central lanzó una nueva acusación contra el arbitraje al asegurar que el tanto llegó tras un saque de esquina mal concedido, con lo que puso la decisión bajo sospecha y la consideró un episodio más en la serie de decisiones que favorecieron al conjunto catalán.
Apenas cuatro minutos después, Fermín López empató para el Barcelona, antes de que los locales dieran la vuelta al marcador gracias a un gol en propia puerta de Pau Navarro en el minuto 66, tras un centro de Eric García.
Pese a los intentos del Villarreal por reaccionar, la expulsión de Navarro en el minuto 92 complicó aún más su tarea, y el encuentro terminó con victoria del Barcelona por 3-2, en medio de la polémica persistente por las decisiones arbitrales que marcaron el partido.
El Barcelona aprovechó la victoria para recuperar el liderato de LaLiga con 36 puntos, tres más que el Real Madrid, mientras que el Atlético de Madrid se mantuvo tercero con 28 puntos. El Barcelona aprovechó la victoria para recuperar el liderato de LaLiga con 36 puntos, tres más que el Real Madrid, mientras que el Atlético de Madrid se mantuvo tercero con 28 puntos.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.