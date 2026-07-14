Yamal calienta el partido desde el inicio con dos fotos que provocan a Francia

Lamine Yamal, estrella de España, aumentó la expectación antes de la semifinal del Mundial 2026 contra Francia este martes al publicar en Instagram mensajes provocadores hacia los “Gallos”.

En los últimos días reafirmó su confianza en la victoria española y, horas antes del partido, publicó dos “Stories” en su cuenta oficial.

El jugador del Barcelona recordó la semifinal de la Liga de Naciones de 2025, cuando España venció 5-4 a Francia, y mostró una foto de su gol y celebración.

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En aquel encuentro España dominó durante 58 minutos, hasta que Francia remontó sin evitar la derrota y «La Roja» avanzó a la final.

Yamal brilló con dos goles en Stuttgart.

Antes de ese duelo, YAMAL mantuvo un cruce mediático con Ousmane Dembélé por la carrera al Balón de Oro.

Pese a vencer a Francia, España cayó en la final contra Portugal y se quedó sin título.