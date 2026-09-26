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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Yamal, autor del gol más rápido en la portería de Inglaterra en 70 años

Inglaterra vs España
Inglaterra
España
UEFA Nations League A
L. Yamal
Inglaterra
España

La estrella del Barcelona presionó con éxito sobre Jehi

La estrella de España, Lamine Yamal, firmó un nuevo registro histórico tras abrir el marcador en el partido de su selección ante Inglaterra, que ejercía como local, este sábado en el estadio de Wembley en Londres, en el marco de la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

El delantero del Barcelona anotó el tempranero gol de España en el minuto 2, después de aprovechar un error en la posesión del balón por parte del defensa del Manchester City, Marc Guéhi, para robarlo y arrancar hacia el área, antes de marcar en la portería del guardameta James Trafford.

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Según la red de estadísticas "Opta", el gol de Yamal es el tercer tanto más rápido que Inglaterra ha encajado en su historia en el estadio de Wembley, después del gol de Hungría el 25 de noviembre de 1953, obra de Nándor Hidegkuti, y otro de Escocia el 6 de abril de 1957, por medio de Tommy Ring, ambos llegados en el primer minuto.

La selección española afronta el encuentro como campeona de la Copa del Mundo 2026, tras vencer a Argentina por un gol a cero en el partido final, además de ser campeona de Europa 2024 a costa de Inglaterra (2-1). Asimismo, "La Roja" disputa el duelo tras una racha de 38 partidos consecutivos sin derrota.

En cuanto a Inglaterra, ocupa el tercer puesto en el Mundial 2026, después de imponerse en un emocionante partido a su vecina Francia (6-4).

El grupo tercero del primer nivel incluye también a las selecciones de Croacia y República Checa, que se enfrentan a la misma hora.




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