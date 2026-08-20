En unas declaraciones inesperadas que encendieron pronto la polémica en España, el portugués José Mourinho, que regresa para dirigir al Real Madrid con la misión de recuperar los títulos, lanzó un doble mensaje que incluyó un elogio explícito al Barcelona y un rechazo rotundo a la idea de fichar a su joven joya Lamine Yamal.

Esto se produjo durante una entrevista exclusiva que el técnico portugués concedió al programa español "El Chiringuito", coincidiendo con el inicio oficial de las competiciones del fútbol español, donde el Barcelona, vigente campeón, afronta la nueva temporada con gran confianza, mientras que el Real Madrid entra en una nueva etapa con cambios radicales y el regreso de Mourinho al banquillo.

Y pese a su aparición tranquila al comienzo, Mourinho no tardó en volver a su habitual estilo franco y directo, y no dudó en elogiar el proyecto deportivo del Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick y del director deportivo Deco, al que ya había dirigido en el Oporto.

Mourinho afirmó con un tono de evidente admiración: "Me gustó, es un trabajo excelente el que se ha hecho entre Hansi Flick y Deco, y por supuesto los jugadores, me gustó mucho".

Y al ser preguntado por la posibilidad de fichar a Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona y campeón de Europa y del mundo, su respuesta fue tajante y sorprendente, dejando clara su absoluta lealtad a su grupo actual.

Y añadió: "No lo quiero, es sin duda un jugador joven con un potencial enorme, no es habitual que uno sea campeón de Europa y del mundo a los diecinueve años, pero tenemos un equipo de primer nivel, no le voy a hacer sitio a ningún otro jugador por ahora. Ahora son los jugadores de mi equipo, y son los mejores".

Con estas declaraciones, Mourinho ha enviado un fuerte mensaje de tranquilidad al vestuario del Real Madrid y, al mismo tiempo, un mensaje de respeto al rival tradicional, en el arranque de una temporada que parece que será candente desde sus primeras jornadas.

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