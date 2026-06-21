Yamal, antes del partido contra Arabia Saudí: «Rechazo el tono pesimista respecto a España»

Lamine Yamal, estrella de España, calmó a la afición tras el empate con Cabo Verde: es pronto para hablar de campeón.

Los medios coinciden en que España necesita urgentemente a Yamal, el jugador más decisivo de “La Roja”, cuya ausencia se notó frente a Cabo Verde.

Luis de la Fuente tuvo que meterlo en los últimos minutos para romper el bloque defensivo, aunque el partido acabó 0-0.

Pese al inicio decepcionante, el camino es largo y Yamal se mostró optimista en una entrevista con «El País»: «Hasta el 19 de julio no sabréis quién ganará, y vosotros queréis saberlo hoy mismo».

El seleccionador, Luis de la Fuente, confirmó en rueda de prensa que el joven delantero está listo, aunque no reveló si será titular contra Arabia Saudí.

En su charla con «El País», Yamal admitió su sorpresa ante el pesimismo tras el tropiezo contra Cabo Verde y sentenció: «Vosotros, los periodistas, tenéis prisa por terminar vuestro trabajo. Acabamos de empezar: España tiene un punto, Portugal también, Argentina ganó 3-0 y Francia 3-1... ¿Creéis que Francia y Argentina llegarán a la final?».

El ‘19’ de La Roja insistió en que es muy pronto para sacar conclusiones y añadió: «Estamos en la primera ronda del Mundial y no lo entiendo. En vez de disfrutar de los partidos, queréis conclusiones demasiado rápidas. Para vosotros, España es muy mala ahora, pero quienes entienden de fútbol saben que no es así. Hasta el 19 de julio no sabréis quién ganará, y queréis saberlo hoy».